Автопрому грозит крупнейший в истории кризис

В Европе продажи автомобилей упадут на 2,6 млн экземпляров, не полученными останутся 66 млрд евро. В Северной Америке не продадут 2 млн автомобилей и не получат прибыль в размере 52 млрд долларов (48 млрд евро), пишет Postimees со ссылкой на Financial Times.

Такие расчеты сделал Ян Генри, которому принадлежит аналитическая компания AutoAnalysis и который составляет прогнозы производства автомобилей для Британской ассоциации автопроизводителей и дилеров (SMMT). По его словам, за каждую неделю простоя производства отрасль теряет 8 млрд евро в Европе и до 7,5 млрд долларов (6,9 млрд евро) в Северной Америке.

Ждут финансовой помощи

По оценке Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), из-за закрытия заводов в Европейском союзе не будет произведено 1,23 млн автомобилей.

Все автомобильные заводы Европы и Северной Америки из-за резкого падения спроса и с целью защиты своих сотрудников закрылись еще в марте. Часть из них, опираясь на первоначальную оценку развития ситуации в мире, надеялась вновь открыться в конце марта или в начале апреля, но эти сроки сдвинулись. «Я не вижу возможности, чтобы нормальная жизнь восстановилась раньше мая», - сказал Ян Генри изданию Financial Times.

В марте продажи автомобилей продемонстрировали большой спад. В Германии регистрация новых автомобилей упала на 38%, в Великобритании — на 44% и во Франции — на 72%. В Эстонии спад был несколько меньше — 24,5%.

Новостной портал Automotive New Europe писал пару дней назад, что европейские автопроизводители призывают Европейский союз и государства-члены незамедлительно оказать мощную и скоординированную помощь отрасли, в противном случае ее ожидает беспрецедентный кризис. «Влияние коронавируса на автопром является беспрецедентным, - сказал генеральный директор ACEA Эрик-Марк Уитем. - Становится очевидно, что Covid-19 приведет к крупнейшему кризису автопрома за все времена».

По данным ACEA, закрытие заводов повлияло на 1,11 млн сотрудников, и это без учета цепочки поставок. Всего же автопром Европы предлагает работу 13,8 млн человек.

Продаж нет

The Wall Street Journal пишет, что из-за коронавируса терпит крах реструктуризация французского автопроизводителя Renault и японского Nissan. Этой весной главы предприятий планировали продемонстрировать инвесторам свою концепцию, а также прогнозы оборота и прибыли на следующие три года. Но поскольку оборот упал и заводы стоят, демонстрировать нечего.

«Ситуация ясна: у нас нет никакого оборота, так как мы ничего не продаем», - заявил экономической газете председатель совета Renault Жан-Доминик Сенар.

«Я не верю, что в 2020 году хоть одна автомобильная компания сможет составить приличный бюджет», - сказал Wall Street Journal исполнительный директор Nissan Макото Учида.

Пандемия коронавируса настигла альянс в то время, когда предприятие и так испытывало сложности. Арест бывшего руководителя альянса в ноябре 2018 года привел к хаусу в управлении, после чего продажи Nissan резко упали в США. В этом году акции Nissan потеряли в цене.

В марте продажи Nissan в Великобритании снизились на 48%. Предприятие надеялось положить конец скидкам, но кризис не дал такой возможности. В настоящий момент новым клиентам предлагают лизинг с нулевым процентом, который надо будет начинать выплачивать только через 90 дней.