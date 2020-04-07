Неправда: по Риге не перевозят танки, пока вы сидите дома

​Почти две тысячи человек за неделю поделились в Facebook видео, на котором видно, как в Риге недалеко от Центрального вокзала по железной дороге перевозится военная техника.

"«Пока вы сидите дома, в Риге уже танки перевозят», - говорится в описании.

Но так ли это? Re:Check выяснила, что в течение нескольких месяцев по железной дороге в Латвию не ввозили и по стране не перевозили бронетехнику.

Re:Check не удалось выяснить, когда было снято видео, размещенное на странице Smirnov Show в Facebook. Несколько комментаторов пишут, что оно от 2017 года, однако ни один из упомянутых комментаторов не смог отметить ссылку с другим видео.

Один из комментаторов отметил, что 2017 год ранее упоминался под этим же видео, но Re:Check не смогла получить подтверждений этому. Smirnov Show - это созданный в феврале этого года аккаунт на русском языке с 600 подписчиками. Содержание странички - в основном любительские шутливые видео, но некоторые также подвергают сомнению серьезность коронавируса и действия властей.

Директор департамента военно-публичных отношений Министерства обороны Каспар Галкин также не смог уточнить Re:Check, когда могло быть сделано конкретное видео. Он предположил, что на нем запечатлена передача техники союзников из Литвы на учебу в Эстонию.

Однако ясно - невозможно, чтобы видео было сделано в этом году.

Галкин Re:Check пояснил, что в последний раз бронированная техника перевозилась по железной дороге в октябре прошлого года, когда британские вооруженные силы везли ее на военные учения в Эстонию.

Несколько пользователей Facebook отмечают под видео, что оно вводит в заблуждение, а автор одного комментария пишет, что ввоз «военной техники» сейчас происходит намеренно, «чтобы не мешали жители». Автор поста не ответил на вопросы Re:Check о том, где было найдено видео и почему оно было размещено с таким комментарием.

Министерство обороны также объясняет, что при виде перемещения военной техники не стоит беспокоиться. По железной дороге и другим дорогам Латвии и других стран Балтии перемещается техника только Союзных вооруженных сил НАТО, которая участвует в ранее утвержденных военных учениях.

Попытки исказить информацию в министерстве видят не впервые. Министерство напоминает, что целью учений является исключительно укрепление государственной безопасности. Галкин также добавляет, что «мы регулярно информируем общественность о военных учениях и перемещении техники, особенно в тех случаях, когда она перемещается не по железной дороге, а по дорогам общего пользования, что может повлиять на общее движение транспорта и скорость».