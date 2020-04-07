В магазинах стали красть дезинфицирующие средства

Владелец OG Elektra Олег Гросс сказал, что в магазинах украдено много дезинфицирующих средств для рук, но застать воришек не удалось. "Кражи совршаются массово, и мы рассматриваем возможность прикрепить дезинфицирующие средства цепочками», - сказал Гросс.

По словам крупного предпринимателя, из средствах индивидуальной защиты недостаточно именно дезинфицирующих средств и защитных масок. В начале недели полиция была проинформирована о том, что уже имеющий судимости за кражи 50-летний мужчина украл из магазина в подвальном этаже раквереского торгового центра Kroonikeskus бутылку дезинфицирующего средства для рук стоимостью 20 евро. Полиция его задержала.