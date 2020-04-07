Вт, 7.04.2020
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  • В магазинах стали красть дезинфицирующие средства

В магазинах стали красть дезинфицирующие средства

Пункт дезинфекции рук в магазине. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Торговые предприятия столкнулись с тем, что в кризисной ситуации люди крадут дезинфицирующие средства, пишет Virumaa Teataja.

Владелец OG Elektra Олег Гросс сказал, что в магазинах украдено много дезинфицирующих средств для рук, но застать воришек не удалось. "Кражи совршаются массово, и мы рассматриваем возможность прикрепить дезинфицирующие средства  цепочками», - сказал Гросс.

По словам крупного предпринимателя, из средствах индивидуальной защиты недостаточно именно дезинфицирующих средств и защитных масок. В начале недели полиция была проинформирована о том, что уже имеющий судимости за кражи 50-летний мужчина украл из магазина в подвальном этаже раквереского торгового центра Kroonikeskus бутылку дезинфицирующего средства для рук стоимостью 20 евро. Полиция его задержала.

Распоряжением правительств с понедельника изменено требование о размещении дезинфицирующего средства: теперь торговые предприятия должны разместить их там, где дезинфицирующие средства больше всего необходимы. Важным условием является то, что клиенты должны быть четко проинформированы, где размещено дезинфицирующее средство.

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