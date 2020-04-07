Коронавирус страшит и почтальонов и пенсионеров, но доставка проходит теперь быстрее

«Они очень боятся коронавируса, но другого способа получить деньги нет», - говорит Айме Вундер (68), почтальон из Вырумаа. «Я выехала из Выру, первая остановка была в деревне Нави, там пенсионер уже ждал на улице со своей ручкой», - описала она процесс доставки пенсии в соответствии с правилами чрезвычайной ситуации.

За круг доставки Вундер посещает 21 получателя пенсии, и все они очень серьезно отнеслись к реструктуризации. Это понятно - и в Нави, и в Осула вирус проделал значительную разрушительную работу.

«Я открыла заднюю дверь и положила папку под конверт, а сама отошла подальше», - сказала почтальон о передаче первого пенсионного конверта.

«Пенсионер поставил свою подпись и сказал: «Мы надеемся увидеть вас в следующем месяце!» Обычно он всегда обнимает, но на этот раз объятия отменяются. Нельзя же!" - вздохнула Вундер.

Поскольку действующие в Omniva правила чрезвычайной ситуации строго запрещают почтальону заходить в помещение, все пенсионеры, независимо от их здоровья, должны были выходить за дверь. Почти все это сделали. Многие уже ждали снаружи, когда подъехала почтовая машина. "Очевидно, уже видели, что почтовая машина кружила по деревне. Стояли с шариковой ручкой в руках. Только у одной пенсионерки позвонил сын и спросил, когда я приеду и может ли мать пока полежать", - сказала Вундер.

Пенсионеры страшно напуганы

"Ой, очень боятся короны! - передала Вундер эмоции клиентов. - Я опускала почту в почтовый ящик в Осула, один мужчина прошел мимо и сказал, что у них в семье больной - у жены коронавирус. Это очень страшная болезнь! ”

Страх сквозил и в глазах пенсионеров. "Один только немного приоткрыл дверь, дал мне лист бумаги, быстро подписал и быстро закрыл дверь, - сказала почтальон. - Он был действительно напуган".

Из-за страха перед коронавирусом круг доставки почты прошел вчера на час быстрее, чем в обычный день доставки пенсий. «Все прошло очень быстро, - подтвердила Вундер. - Обычно они еще хотят поговорить, но в этот раз деньги в руки и пошла!»

Пожилые люди не хотят получать пенсии на банковский счет, потому что им трудно ходить в город за деньгами. Кроме того, из-за распространения коронавируса опасно путешествовать на автобусе, снимать деньги с банкомата и т.д. Возраст пенсионеров, которые заказывают пенсии на дом - 80 лет и старше, есть и инвалиды.

Вундер признала, что тоже боится коронавируса: приходится постоянно прикасаться к почтовым ящикам, кто знает, где может скрываться мерзкий вирус. Она разносит почту в маске и перчатках.

Что расстраивает пенсионеров, так это то, что больше нельзя получать от почтальона газеты, поскольку почтальон может не принимать наличные. Тем не менее, старики все еще хотят читать их, даже с большим интересом, чем раньше.

Также введена новая процедура доставки посылок: получатель посылки должен указать номер своего документа и подписать квитанцию на посылке своей ручкой. Почтальон не трогает квитанцию, а фотографирует ее телефоном.