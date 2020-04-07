Евросоюз планирует выделить в поддержку экономики полтриллиона евро

Еврогруппа сегодня согласует новый пакет финансовой помощи странам ЕС из-за коронавируса. Он оценивается в полтриллиона евро, которые будут потрачены на различные цели, в том числе поддержку предприятий, сообщает Эхо Москвы.
Министры финансов стран еврозоны проведут заседание, на котором будет согласован пакет помощи для преодоления последствий коронавируса.
Глава Еврогруппы Марио Сентено назвал эти меры «страховочной сетью» и оценил их примерно в полтриллиона евро. В частности, пакет включает в себя создание кредитной линии Европейского стабилизационного механизма на сумму до 240 миллионов евро, которая будет открыта для всех стран.
Кроме того, министры рассмотрят предложение увеличить объем панъевропейского гарантийного фонда, с помощью которого будут поддерживать малые и средние предприятия.
Сентено подчеркнул серьезность ситуации, назвав происходящее «самой страшной рецессией, когда-либо зафиксированной за последние 70 лет». Одной из главных задач глава Еврогруппы назвал сохранение компаний и рабочих мест в условиях кризиса.
По оценке Еврокомиссии, экономику ЕС в этом году ожидает спад в один процент.