Евросоюз планирует выделить в поддержку экономики полтриллиона евро

Министры финансов стран еврозоны проведут заседание, на котором будет согласован пакет помощи для преодоления последствий коронавируса.

Глава Еврогруппы Марио Сентено назвал эти меры «страховочной сетью» и оценил их примерно в полтриллиона евро. В частности, пакет включает в себя создание кредитной линии Европейского стабилизационного механизма на сумму до 240 миллионов евро, которая будет открыта для всех стран.

Кроме того, министры рассмотрят предложение увеличить объем панъевропейского гарантийного фонда, с помощью которого будут поддерживать малые и средние предприятия.

Сентено подчеркнул серьезность ситуации, назвав происходящее «самой страшной рецессией, когда-либо зафиксированной за последние 70 лет». Одной из главных задач глава Еврогруппы назвал сохранение компаний и рабочих мест в условиях кризиса.