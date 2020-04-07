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Евросоюз планирует выделить в поддержку экономики полтриллиона евро

Eurogroup chairman and Luxembourg's Prime Minister Jean-Claude Juncker (L) talks with Finland's Finance Minister Jyrki Katainen (C) and his German counterpart Wolfgang Schaeuble at the start of an Eurogroup finance ministers meeting at the European Union council headquarters in Brussels March 14, 2011. REUTERS/Thierry Roge (BELGIUM - Tags: POLITICS BUSINESS)

ФОТО: THIERRY ROGE/REUTERS

Еврогруппа сегодня согласует новый пакет финансовой помощи странам ЕС из-за коронавируса. Он оценивается в полтриллиона евро, которые будут потрачены на различные цели, в том числе поддержку предприятий, сообщает Эхо Москвы.

Министры финансов стран еврозоны проведут заседание, на котором будет согласован пакет помощи для преодоления последствий коронавируса.

Глава Еврогруппы Марио Сентено назвал эти меры «страховочной сетью» и оценил их примерно в полтриллиона евро. В частности, пакет включает в себя создание кредитной линии Европейского стабилизационного механизма на сумму до 240 миллионов евро, которая будет открыта для всех стран.

Кроме того, министры рассмотрят предложение увеличить объем панъевропейского гарантийного фонда, с помощью которого будут поддерживать малые и средние предприятия.

Сентено подчеркнул серьезность ситуации, назвав происходящее «самой страшной рецессией, когда-либо зафиксированной за последние 70 лет». Одной из главных задач глава Еврогруппы назвал сохранение компаний и рабочих мест в условиях кризиса.

По оценке Еврокомиссии, экономику ЕС в этом году ожидает спад в один процент.

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