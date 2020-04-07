Глава МИД: Украина не позволит Ирану избежать ответственности за сбитый самолет

"Посольство направило ноту для того, чтобы официально была разъяснена позиция Ирана. (...) Мы должны опираться на официальную информацию. Когда мы получим официальную информацию от Ирана, мы будем делать соответствующие выводы. Но мы ни в коем случае не позволим Ирану избежать ответственности за ту трагедию, которая случилась, и будем работать с ними для того, чтобы получить "черные ящики". (...) Мы будем действовать не одни, а вместе с нашими партнерами, прежде всего с Канадой", - сказал Кулеба в эфире украинского телеканала.

Как сообщалось, представитель комитета парламента Ирана по юридическим и судебным вопросам Хассан Норузи заявил, что иранские военные хорошо выполнили свои обязанности, сбив гражданский авиалайнер авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе, сообщает "Al Arabiya".

"Вооруженные силы выполнили свои обязанности хорошо... Движение самолета было очень подозрительным", - сказал он в интервью Hamdeli daily, сообщает Al Arabiya.