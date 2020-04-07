Пациент Европа

Президенту Европарламента Давиду Сассоли

Президенту Евросовета Шарлю Мишелю

Президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

и всем политикам доброй воли.

Объединенная Европа возникла как ответ на духовное и материальное разорение после Второй мировой войны, корни которой кроются в кризисе и безработице 1930-х. Нынешний кризис – это время выбора, он может привести к падению Евросоюза и колебаниям между хаос и авторитаризмом.

Решения, выбранные для борьбы с коронавирусом, будут решающим образом определять будущее Европы.

Сегодня необходимо спасать не только европейцев, некоторые ключевые европейские ценности тоже находятся под угрозой исчезновения:

признание, что жизнь каждого человека, независимо от его возраста, всегда важнее, чем рост ВВП;

понимание, что государство берет на себя ответственность за солидарность всего общества – и делает это, используя универсальную пенсионную систему;

признание, что не может быть свободного рынка без свободы работников. Свобода – это иллюзия, когда работники вынуждены рисковать своей жизнью и здоровьем, чтобы заработать себе на жизнь.

Европейские ценности не выживут, если все страны Центральной, Западной и Южной Европы не будут солидарны друг с другом. Ни одно государство нельзя бросать на произвол судьбы. И мы умоляем о солидарности.

Мы призываем вас взять политическую ответственность и создать фонды, которые необходимы:

для рабочих, чтобы они могли свести концы с концами,

для компаний, чтобы они избежали банкротства,

для публичных служб, чтобы они получили немедленное финансирование и могли как следует служить всем членам общества,

для всех нас, чтобы мы могли извлечь выгоду из эффективных лекарств от Covid-19 и вакцины от SARS-CoV-2.

Мы предлагаем:

1. Универсальный базовый доход

Универсальный базовый доход, основанный непосредственно на бюджете ЕС и выпущенных им облигациях и действительный во всех странах ЕС, должен немедленно начать выплачиваться каждому на протяжении минимум трех месяцев. Если универсальный базовый доход будет зависеть от долгих и сложных процедур, он не сможет вовремя дойти до тех, кто больше всего в нем нуждается. Более того, универсальный базовый доход – это необходимое условие для успешного применения политики социальной изоляции – когда те, чье финансовое положение шатко, не смогут зарабатывать себе на жизнь, они будут вынуждены покинуть свои дома. Отвечающая требованиям проверка – возврат субсидий, выплаченных на счета самых богатых – должна быть проведена в конце налогового года.

2. Субсидии предприятиям и социализация дохода

Мы призываем вас использовать ресурсы Европейского инвестиционного банка, чтобы субсидировать антикризисные усилия таким образом, чтобы европейские предприятия могли сохранить свой производственный потенциал и стабильную экономическую среду.