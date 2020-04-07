Пациент Европа

Европейские деятели культуры, науки и политики обратились к руководителям Евросоюза с призывом защитить Европу и ее ценности от надвигающего кризиса и принять необходимые меры, включающие в том числе введение зарплаты гражданина для всех европейцев. В числе других обращение подписали лауреат Нобелевской премии по литературе за 2019 год Ольга Токарчук, знаменитый режиссер Агнешка Холланд, бывший президент Польши Александер Квасьневский, итальянский историк Карло Гинзбург и другие. Приводим текст обращения целиком.
Президенту Европарламента Давиду Сассоли
Президенту Евросовета Шарлю Мишелю
Президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен
и всем политикам доброй воли.
Объединенная Европа возникла как ответ на духовное и материальное разорение после Второй мировой войны, корни которой кроются в кризисе и безработице 1930-х. Нынешний кризис – это время выбора, он может привести к падению Евросоюза и колебаниям между хаос и авторитаризмом.
Решения, выбранные для борьбы с коронавирусом, будут решающим образом определять будущее Европы.
Сегодня необходимо спасать не только европейцев, некоторые ключевые европейские ценности тоже находятся под угрозой исчезновения:
- признание, что жизнь каждого человека, независимо от его возраста, всегда важнее, чем рост ВВП;
- понимание, что государство берет на себя ответственность за солидарность всего общества – и делает это, используя универсальную пенсионную систему;
- признание, что не может быть свободного рынка без свободы работников. Свобода – это иллюзия, когда работники вынуждены рисковать своей жизнью и здоровьем, чтобы заработать себе на жизнь.
Европейские ценности не выживут, если все страны Центральной, Западной и Южной Европы не будут солидарны друг с другом. Ни одно государство нельзя бросать на произвол судьбы. И мы умоляем о солидарности.
Мы призываем вас взять политическую ответственность и создать фонды, которые необходимы:
- для рабочих, чтобы они могли свести концы с концами,
- для компаний, чтобы они избежали банкротства,
- для публичных служб, чтобы они получили немедленное финансирование и могли как следует служить всем членам общества,
- для всех нас, чтобы мы могли извлечь выгоду из эффективных лекарств от Covid-19 и вакцины от SARS-CoV-2.
Мы предлагаем:
1. Универсальный базовый доход
Универсальный базовый доход, основанный непосредственно на бюджете ЕС и выпущенных им облигациях и действительный во всех странах ЕС, должен немедленно начать выплачиваться каждому на протяжении минимум трех месяцев. Если универсальный базовый доход будет зависеть от долгих и сложных процедур, он не сможет вовремя дойти до тех, кто больше всего в нем нуждается. Более того, универсальный базовый доход – это необходимое условие для успешного применения политики социальной изоляции – когда те, чье финансовое положение шатко, не смогут зарабатывать себе на жизнь, они будут вынуждены покинуть свои дома. Отвечающая требованиям проверка – возврат субсидий, выплаченных на счета самых богатых – должна быть проведена в конце налогового года.
2. Субсидии предприятиям и социализация дохода
Мы призываем вас использовать ресурсы Европейского инвестиционного банка, чтобы субсидировать антикризисные усилия таким образом, чтобы европейские предприятия могли сохранить свой производственный потенциал и стабильную экономическую среду.
При этом должна быть изменена структура собственности субсидируемых предприятий. Постоянный рост неравенства и приватизации публичных услуг не может быть итогом кризиса, поэтому мы призываем оказать публичную помощь компаниям за счет субсидий европейских фондов и приобретения Европейским центробанком паев в поддерживаемых предприятиях. Такое решение гарантирует контроль над зарплатами и дивидендами, а также совместное участие в европейских национальных сообществах в будущем доходе компаний.
3. Субсидии на публичные услуги с помощью подходящей формы европейских облигаций, действительных по всему Евросоюзу.
Выпуская европейские облигации адекватного типа и действительные на территории всего ЕС (этот шаг станет дополнительной финансовой помощью для стран-членов и позволит им радикально увеличить расходы на здравоохранение), Союз продемонстрирует, что жизнь и здоровье европейских граждан, как и подлинная солидарность, являются его наивысшими приоритетами. Это также позволит провести контролируемую мобилизацию производственных ресурсов в Европе на благо здоровья общества.
4. Европейские исследования в области лекарств и вакцины
Необходимо финансировать изобретение лекарств Covid-19 и вакцины от SARS-CoV-2 из европейских общественных ресурсов. Лекарства и вакцина, изобретенные с помощью средств из этих фондов, должны быть освобождены от патента в соответствии с принципами универсальной солидарности.
Европейские нации, оказавшиеся в более сложной экономической ситуации, не смогут тягаться с пандемию в одиночку. Если мы хотим победить пандемию и прогнать тень наступающего, очень жесткого экономического кризиса, нам необходимо действовать согласно следующему принципу: Вместе мы выстоим, разделенные мы падем.
Мы обращаемся ко всем членам институтов ЕС. Мы представляем различные идеологические стороны – но все мы убеждены, что именно сейчас мы стоим перед вызовом, который мы должны встретить вместе. Подлинная линия разграничения проходит не между либералами, левыми и консерваторами. Демаркационная линия возникает между теми, кто готов жертвовать своими согражданами ради краткосрочных целей, что якобы защитит ВВП, и теми, кто противостоит этой логике.