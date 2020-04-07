За соблюдением ограничений на передвижение в Ида-Вирумаа следят полицейские дроны

Воздушные беспилотники будут использоваться для информирования людей о чрезвычайных мерах и напоминания им о том, что вклад каждого в соблюдение этих правил чрезвычайно важен, потому что это единственный способ предотвратить распространение вируса и сохранить себя и других здоровыми.

Кроме того, проверяется соблюдение требований чрезвычайного положения и, в случае нарушений, в район направляется патруль. Целью мониторинга при помощи дронов является не нарушение чьей-то частной жизни, а замедление быстрого распространения вируса, напоминает полиция.

По словам руководителя центра дронов Академии внутренней обороны Андреса Мумма, центр обладает технической возможностью предоставлять беспилотные летательные аппараты для использования в соответствии с потребностями полицейского департамента.