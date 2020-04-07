Вт, 7.04.2020
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  • За соблюдением ограничений на передвижение в Ида-Вирумаа следят полицейские дроны

За соблюдением ограничений на передвижение в Ида-Вирумаа следят полицейские дроны

Дроны помогают следить за ситуацией

ФОТО: Sisekaitseakadeemia

На этой недели в разных регионах Ида-Вирумаа можно будет услышать и встретить дроны полиции и Академии внутренней обороны, которые следят за соблюдением ограничений на передвижение людей, пишет Postimees.

Воздушные беспилотники будут использоваться для информирования людей о чрезвычайных мерах и напоминания им о том, что вклад каждого в соблюдение этих правил чрезвычайно важен, потому что это единственный способ предотвратить распространение вируса и сохранить себя и других здоровыми.

Кроме того, проверяется соблюдение  требований чрезвычайного положения и, в случае нарушений, в район направляется патруль. Целью мониторинга при помощи дронов является не нарушение чьей-то частной жизни, а замедление быстрого распространения вируса, напоминает полиция.

По словам руководителя центра дронов Академии внутренней обороны Андреса Мумма, центр обладает технической возможностью предоставлять беспилотные летательные аппараты для использования в соответствии с потребностями полицейского департамента.

Таким образом, группа планирования Департамента полиции и погранохраны может в режиме реального времени получать видеопоток с зон наблюдения дронов и наблюдать за возможными нарушениями ограничений на передвижение, чтобы тем самым предотвратить распространение инфекции Covid-19.

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