За соблюдением ограничений на передвижение в Ида-Вирумаа следят полицейские дроны

На этой недели в разных регионах Ида-Вирумаа можно будет услышать и встретить дроны полиции и Академии внутренней обороны, которые следят за соблюдением ограничений на передвижение людей, пишет Postimees.
Воздушные беспилотники будут использоваться для информирования людей о чрезвычайных мерах и напоминания им о том, что вклад каждого в соблюдение этих правил чрезвычайно важен, потому что это единственный способ предотвратить распространение вируса и сохранить себя и других здоровыми.
Кроме того, проверяется соблюдение требований чрезвычайного положения и, в случае нарушений, в район направляется патруль. Целью мониторинга при помощи дронов является не нарушение чьей-то частной жизни, а замедление быстрого распространения вируса, напоминает полиция.
По словам руководителя центра дронов Академии внутренней обороны Андреса Мумма, центр обладает технической возможностью предоставлять беспилотные летательные аппараты для использования в соответствии с потребностями полицейского департамента.
Таким образом, группа планирования Департамента полиции и погранохраны может в режиме реального времени получать видеопоток с зон наблюдения дронов и наблюдать за возможными нарушениями ограничений на передвижение, чтобы тем самым предотвратить распространение инфекции Covid-19.