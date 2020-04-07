При возврате денег за отмененные поездки царит полная неразбериха

Вертянова уточнила, что Tez Tour действует исходя из рекомендаций Министерства иностранных дел. В срочном порядке и за свой счет из-за рубежа были возвращены все туристы, но у фирмы пока нет возможности надеяться на помощь государства в сложных экономических условиях, возникших из-за чрезвычайного положения.

По словам директора по продажам и члена правления фирмы Go Travel Ристы Койду, с середины марта, когда было объявлено чрезвычайное положение, предприятие не получает никакого дохода. Go Travel в большей степени занимается перепродажей, и большая часть отмененных путешествий – это путешествия, которые организуют партнеры предприятия: «Нам пришлось отменить малую часть путешествий, которые мы организовывали сами, и большую часть из них удалось перенести на вторую половину года». По ее словам, возврат заплаченных за поездку денег зависит от того, в какое время и на каких условиях путешествие покупали. А также от того, была ли поездка отменена по решению организатора, или путешественник сам отказался от нее: «Как посредник мы можем действовать согласно инструкций, полученных от партнеров».

Штраф

Койт сказала, что если организатор путешествия сам отменил поездку, то по закону он обязан компенсировать расходы или предложить замену. Если клиент решает сам, что он хочет отказаться от путешествия, хотя в будущем оно все же состоится, то действуют правила продажи путешествия. По словам Койт, штраф за отказ от бронирования не является санкцией в отношении клиента, это покрытие сделанных организатором путешествия расходов, которые и турфирма не получает обратно в случае отмены поездки.

Комментарий эксперта по связям с общественностью Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Анне-Май Хелемяэ

В связи с отменой путешествий количество обращений значительно увеличилось в последние два месяца. Люди интересуются своими правами, также и предприятия хотят получить совет, как действовать.

В случае пакета путешествия организатор может не возвращать деньги, если путешественник согласен, например, изменить дату поездки или заменить возврат денег подарочной картой. Если эти варианты клиента не устраивают, то нужно вернуть плату в виде денег. Также у путешественника есть право получить назад цену за покупку билета на самолет, если перевозчик отменяет полет (если полет начинается из ЕС или третьей страны, но его осуществляет перевозчик Европейского союза).

Поскольку договоры и условия страхования очень различаются, нет единого ответа, при каких условиях страховка должна оплатить ущерб от отмененного из-за пандемии путешествия. То, какой ущерб страховщики компенсируют, зависит от конкретного страхового общества, хотя многие страховщики сообщили, что компенсируют, например, траты на лечение и дополнительные расходы, связанные с размещением и транспортом в карантине.

В случае страхования путешествия, речь идет о добровольной страховке. При заключении договора страховщик и страхуемый договариваются, в случае каких событий (страховых случаев) страховщик должен выполнить свои обязательства. Поэтому не каждый ущерб подлежит компенсации, речь только о том ущербе, о котором стороны договорились.

Эстонский союз страховых обществ разработал правила хорошего тона страхования путешествий, согласно которым страховщики не компенсируют в любом случае ущерб, вызванный пандемией/эпидемией или деятельностью официальных властей. Причем, неважно, был договор о страховании путешествия заключен до или после объявления пандемии.