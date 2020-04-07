Законопроект: иностранцы смогут получать гражданство РФ без отказа от имеющегося

Соответствующая инициатива размещена во вторник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Так, законопроект исключает необходимость отказываться от имеющегося гражданства для иностранцев, желающих получить гражданство РФ.

Кроме того, инициатива предлагает скорректировать действующее положение закона, согласно которому претендовать на российское гражданство иностранец может, если прожил в России больше 5 лет с момента выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание в РФ.

Законопроект указывает на ряд категорий, которые будут освобождены от необходимости соблюдать этот пятилетний "ценз оседлости", а также от обязанности иметь законный источник средств к существованию.

В эти категории попадают те, кто "являются гражданами республики Беларусь, республики Казахстан, республики Молдова и Украины".

Сюда же предлагается включить иностранцев или лиц без гражданства, если они имеют хотя бы одного родителя-россиянина, проживающего на территории РФ.

"Иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РФ и признанным носителями русского языка" также предлагается предоставить право на упрощенную форму получения гражданства РФ.

На упрощенную процедуру, согласно проекту закона, смогут рассчитывать и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, если они имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, и не получили гражданство этих государств.

Это же послабление предлагается распространить на иностранцев и лиц без гражданства, временно или постоянно проживающих на территории РФ, если они состоят в браке с гражданином РФ, проживающим на территории РФ, и имеют в этом браке общих детей.

Кроме того, законопроект уточняет, что иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в России, могут рассчитывать на упрощенную процедуру, если они состоят не менее трех лет в браке с гражданином РФ, проживающим на территории РФ (в настоящее время факт проживания в России не учитывается законом).