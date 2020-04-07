Вт, 7.04.2020
Мы платим налоги, чтобы наши правители могли предвидеть события, учиться у остального мира, и если что-то получается, не считали это героическим подвигом. Меэлис Кубитс

Коронавирусные шутки: опять про туалетную бумагу

Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Isabel Infantes/EMPICS Entertainment/Scanpix

Житель Флориды решил подшутить над безумным ажиотажем вокруг туалетной бумаги и повесил огромный рулон между двумя пальмами в своем дворе, пишет Kodustiil.

По словам Дональда Райана, владельца магазина художественных принадлежностей, американцы сошли с ума и без необходимости скупали туалетную бумагу в огромных количествах, передает foxnews.com. «Покупать туалетную бумагу впрок - глупо», - говорит Райан. Он решил подшутить над своими соотечественниками: смастерил гигантский рулон и подвесил его между двумя пальмами в своем дворе. Шутка пришлась соседям по душе. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ