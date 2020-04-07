Коронавирусные шутки: опять про туалетную бумагу

Житель Флориды решил подшутить над безумным ажиотажем вокруг туалетной бумаги и повесил огромный рулон между двумя пальмами в своем дворе, пишет Kodustiil.
По словам Дональда Райана, владельца магазина художественных принадлежностей, американцы сошли с ума и без необходимости скупали туалетную бумагу в огромных количествах, передает foxnews.com. «Покупать туалетную бумагу впрок - глупо», - говорит Райан. Он решил подшутить над своими соотечественниками: смастерил гигантский рулон и подвесил его между двумя пальмами в своем дворе. Шутка пришлась соседям по душе.
Florida man hangs giant roll of toilet paper in front yard https://t.co/VKCI9VCaI2 pic.twitter.com/AFmBIylg6C— WFLA NEWS (@WFLA) April 3, 2020