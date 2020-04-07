Коронавирусные шутки: опять про туалетную бумагу

По словам Дональда Райана, владельца магазина художественных принадлежностей, американцы сошли с ума и без необходимости скупали туалетную бумагу в огромных количествах, передает foxnews.com. «Покупать туалетную бумагу впрок - глупо», - говорит Райан. Он решил подшутить над своими соотечественниками: смастерил гигантский рулон и подвесил его между двумя пальмами в своем дворе. Шутка пришлась соседям по душе.