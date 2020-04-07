Роскосмос обвинил Трампа в попытке захвата других планет из-за указа о праве США добывать ресурсы на Луне

Савельев отметил, что "агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество". "В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах - все помнят, что из этого вышло", - приводит его слова сайт Роскосмоса.

6 апреля Трамп подписал исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. Текст документа распространила пресс-служба Белого дома.

"У американцев должно быть право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством. Космическое пространство является с юридической и физической точки зрения уникальным пространством для деятельности человека, и Соединенные Штаты не рассматривают его в качестве всеобщего достояния. Таким образом, политика Соединенных Штатов должна заключаться в том, чтобы стимулировать международную поддержку добыче и использованию ресурсов в космосе со стороны государственных и частных действующих лиц", - отмечается в указе.

Согласно документу, Госдеп и другие министерства и ведомства должны провести переговоры на международном уровне для заключения двусторонних и многосторонних соглашений об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космических телах частными и публичными компаниями. В течение 180 дней госсекретарь должен отчитаться о проделанной работе.

В документе, в частности, подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года. "В связи с этим госсекретарю следует противодействовать любым попыткам со стороны любого другого государства или международной организации рассматривать Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах в качестве отражающего или каким-либо иным образом выражающего обычное международное право", - говорится в указе Трампа.

В администрации отметили, что указ не вносит каких-либо изменений в политику США, но лишь закрепляет действующую позицию и подтверждает принятый в 2015 году закон, разрешающий американцам и американским компаниям вести коммерческое освоение и добычу космических ресурсов, в том числе воды и минералов.

Весной 2019 года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США объявило о новой программе освоения Луны под названием Artemis. Она будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает непилотируемый полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, он запланирован на вторую половину 2020 года.

Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту - намечен на 2022 год. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году и отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х.