Вт, 7.04.2020
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В Volkswagen предсказывают двигателям внутреннего сгорания долгую жизнь

Завод Volkswagen.

ФОТО: RONNY HARTMANN/AFP

Volkswagen Group поставила перед собой цель добиться нулевого уровня выбросов углекислого газа и вкладывает огромные средства в разработку и серийное производство электрокаров, но полностью отказываться от ДВС немецкий концерн не собирается. Об этом в интервью Autocar рассказал технический директор Volkswagen Матиас Рабе, пишет Postimees.

По мнению топ-менеджера, несмотря на ужесточение норм выбросов CO2, у традиционных бензиновых и дизельных моторов большое будущее в автомобильной промышленности. Продлить их жизнеспособность позволит разработка экологически чистого топлива из биомассы или других материалов.

«Синтетическое топливо пользуется большим спросом, например, в авиационной отрасли: самолеты не будут работать на электричестве, иначе вы не пересечете Атлантику. Мы очень серьезно относимся к необходимости сокращения выбросов CO2 и хотим быть в этом образцом для подражания, но это не означает, что мы откажемся от ДВС», - сказал Рабе.

В настоящее время неэтилированный бензин содержит ограниченное количество этанола, получаемого из сельскохозяйственных культур, но исследования в этой области продолжаются. Собственные наработки в этой области есть и у Volkswagen, и принадлежащей ему марки Bentley. Но пока созданные ими технологии не готовы к промышленному производству.

По мнению Рабе, электрокары, рассматриваемые многими производителями в качестве альтернативы ДВС, имеют ряд конструктивных недостатков. Батареи электрокаров слишком тяжелые, запас хода массовых моделей сравнительно малый, а «дальнобойные» слишком дорогие. На этом фоне разработки синтетического топлива могут ускориться.

Volkswagen стремится к широкому выбору вариантов силовых агрегатов в течение как минимум следующего десятилетия. На некоторых рынках компания также продвигает силовые установки на сжатом природном газе (CNG). 

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