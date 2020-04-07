В Volkswagen предсказывают двигателям внутреннего сгорания долгую жизнь

По мнению топ-менеджера, несмотря на ужесточение норм выбросов CO2, у традиционных бензиновых и дизельных моторов большое будущее в автомобильной промышленности. Продлить их жизнеспособность позволит разработка экологически чистого топлива из биомассы или других материалов.

«Синтетическое топливо пользуется большим спросом, например, в авиационной отрасли: самолеты не будут работать на электричестве, иначе вы не пересечете Атлантику. Мы очень серьезно относимся к необходимости сокращения выбросов CO2 и хотим быть в этом образцом для подражания, но это не означает, что мы откажемся от ДВС», - сказал Рабе.

В настоящее время неэтилированный бензин содержит ограниченное количество этанола, получаемого из сельскохозяйственных культур, но исследования в этой области продолжаются. Собственные наработки в этой области есть и у Volkswagen, и принадлежащей ему марки Bentley. Но пока созданные ими технологии не готовы к промышленному производству.

По мнению Рабе, электрокары, рассматриваемые многими производителями в качестве альтернативы ДВС, имеют ряд конструктивных недостатков. Батареи электрокаров слишком тяжелые, запас хода массовых моделей сравнительно малый, а «дальнобойные» слишком дорогие. На этом фоне разработки синтетического топлива могут ускориться.