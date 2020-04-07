В марте в Эстонии замедлился рост цен, но их снижения ждать не стоит

В начале марта потребители больше обычного запасались продуктами и товарами первой необходимости. Предприятия не воспользовались кризисной ситуацией и не повысили цены на продукты. Цены на большинство продуктов и напитков в марте снизились по сравнению с февралем в среднем на 1,1%.

Из-за снижения мировой экономической активности падают цены на импорт. На мировом рынке значительно снизилась цена на нефть, поскольку вместе с распространением вируса усугубилась тревога за глобальный спрос. Помимо того, в последние месяцы значительно снизил цены тот факт, что из-за теплой погоды подешевело электричество. И моторное топливо, и электричество подешевели в марте на 5%. Удешевлению импортных товаров может начать способствовать то, что потребители будут откладывать масштабные долгосрочные покупки, например, автомобилей.

Правительство решило снизить с мая акциз на дизель, электричество и газ. Снижение акцизов повлечет за собой замедление роста цен примерно на 0,3%, прогнозирует Перт.

Большого снижения цен, по его мнению, в ближайшее время все же не ожидается. Во время предшествующего экономического кризиса цены не изменились сразу, хотя тогда экономический спад был вызван уменьшением спроса. Последнее должно бы более снизить цены, чем нынешнее уменьшение производства, причиной которого стали различные ограничения. В случае роста безработицы и уменьшения доходов больше всего из всех услуг может подешеветь аренда. В 2009 году, например, аренда подешевела в среднем на 31%.

Долгий карантин может повысить цены

Повышение цен на некоторые группы товаров во втором полугодии может ускориться из-за давления цен, вызванного проблемами с поставкой. Рост цен может ускориться и в том случае, если карантин продлится долгое время или в каком-то секторе заболеет значительная часть рабочей силы, поскольку заболевших трудно быстро заменить. В среднем выше среднего объем работы в торговле и транспорте, и нынешняя статистика цен не указывает на проблемы с поставками ни в Эстонии, ни в еврозоне в целом.