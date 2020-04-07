Сервис Airbnb привлек миллиард долларов от новых инвесторов на фоне пандемии и отмены бронирований

Американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc. получит финансирование в размере $1 млрд от инвестиционных фондов Silver Lake и Sixth Street Partners.
Как сообщается в пресс-релизе Airbnb, средства будут привлечены путем выпуска долговых и ценных бумаг. Компания намерена в первую очередь направить финансирование на поддержку владельцев жилья.
"Хотя отрасль гостеприимства, несомненно, оказалась в сложных условиях, желание путешествовать и получать аутентичные впечатления является прочным и основополагающим", - отметил соруководитель Silver Lake Эгон Дюрбан.
В конце марта Airbnb сообщил о выделении $250 млн на компенсации хозяевам жилья, которые столкнулись с отменой бронирований из-за вспышки коронавируса. Гости могут претендовать на полный возврат средств, в то время как владельцы получат 25% от стоимости отмены в нормальных условиях. Мера распространяется на бронирования, оформленные до 14 марта, с прибытием в период с 14 марта по 30 мая.