Учителя не хотят передавать правительству право принимать решения по экзаменам

В воскресенье 22 предметных объединения учителей направили комиссиям Рийгикогу по культуре и праву, а также фракциям открытое обращение, в котором выражают желание, чтобы за Рийгикогу сохранилось право принятия решений по вопросам образования и после прекращения режима чрезвычайного положения, сообщили BNS во вторник организаторы.

Министр образования и науки по-прежнему пытается через правительство добиться права принимать решения и по следующему учебному году. С этим не согласны авторы обращения.

В прошлый четверг правительство представило Рийгикогу законопроект о бессрочном сокращении права Рийгикогу на принятие решений в сфере образования в Эстонии.

Министерство образования и науки (HTM) подготовило изменения, касающиеся оценивания учеников при чрезвычайном положении и реорганизации условий окончания основной школы и гимназии. Согласно законопроекту, изменения не будут ограничены периодом чрезвычайного положения, но будут действовать и в последующие учебные годы.

В понедельник вечером министр образования и науки предложила внести изменение в законопроект, но и в следующем учебном году оставить правительству право принимать решения по экзаменам. Министерство объясняет это тем, что творческую работу третьей школьной ступени основной школы в части школ, возможно, придется отложить на новый учебный год. Творческая работа включена в план обучения основной школы, уже утвержденный правительством. Таким образом, отсутствует адекватная причина менять Закон об основной школе и гимназии в том, что касается основной школы. Ученические исследования и практическая работа гимназии не имеют отношения к основной школе, потребность в их отсрочке также следует предварительно тщательно картографировать, поскольку эти работы можно проводить в течение трех лет гимназии.

На данный момент назрел крайне серьезный кризис доверия между преподавателями и HTM. К обращению постоянно присоединяются новые учителя. Посредством Эстонского общества учителей истории и обществознания обращение поддержали уже 252, посредством Эстонского общества математики 236, посредством Эстонского общества учителей биологии 89, посредством Эстонского общества учителей родного языка 88, а посредством Общества учителей русского языка 27 учителей, преподавателей и научных сотрудников. Многие объединения пока только составляют списки. Вчера обращение поддержал Эстонский художественный музей.