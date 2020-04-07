Аудио ⟩ Послушайте, как завораживает обманчивая колыбельная коронавируса

Как рассказал глава исследовательской группы Маркус Бюлер из Массачусетского технологического института, полученная мелодия - это многослойная алгоритмическая композиция, которая отражает как спектр вибраций всего белка в звуке, так и ритмические элементы, а также последовательность и складывание аминокислот в виде переплетенных мелодий. По словам Бюлера, такой музыкальный подход может иметь вполне практическое применение - его можно использовать для разработки вакцины против вируса. Это может помочь в поисках белка, который соответствует мелодии и ритму антител.