Аудио ⟩ Послушайте, как завораживает обманчивая колыбельная коронавируса

Биологи из США превратили колебания шиповидного белка SARS-CoV-2 в звук. Для это они преобразовали естественные вибрации, создающиеся аминокислотами в зависимости от их размера, массы, энергии и состояния связи, сообщает Newsru.
Как рассказал глава исследовательской группы Маркус Бюлер из Массачусетского технологического института, полученная мелодия - это многослойная алгоритмическая композиция, которая отражает как спектр вибраций всего белка в звуке, так и ритмические элементы, а также последовательность и складывание аминокислот в виде переплетенных мелодий. По словам Бюлера, такой музыкальный подход может иметь вполне практическое применение - его можно использовать для разработки вакцины против вируса. Это может помочь в поисках белка, который соответствует мелодии и ритму антител.
Специалисты отметили, что полученная музыкальная композиция, растянувшаяся на полтора с лишним часа, оказалась даже умиротворяющей. Но вирус обманывает наш слух точно так, как обманывает наши клетки, это захватчик, замаскировавшийся под дружелюбного посетителя.