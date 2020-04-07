Коронавирус лишил индивидуальных и мелких предпринимателей заработка, законодательство оставляет их без господдержки

Резкий спад экономической активности потребителей заставил многих индивидуальных предпринимателей взять вынужденную паузу в работе и искать помощи у государства. По данным департамента статистики, в Эстонии насчитывалось в 2019 году чуть менее 22 000 индивидуальных предпринимателей. Большая часть FIE работает в сфере обслуживания, особо пострадавшей от введенного правительством Эстонии коронавирусного чрезвычайного положения.

Ликвидация FIE - процесс, требующий скрупулезного разделения имущества индивидуального предпринимателя на участвовавшее в процессе осуществления экономической деятельности и личное. Также FIE должен подать итоговую декларацию, уплатить необходимые налоги. Есть ли смысл в нынешней ситуации FIE ликвидировать свою деятельность, чтобы через пару-тройку месяцев восстановить статус заново? Скорее всего, нет. Однако паралич сферы обслуживания заставил как FIE, так и владельцев паевых товариществ, в которых учредитель является и единственным работником, искать защиты и помощи у государства, в надежде пережить непростое время.

Одну из самых крупных групп FIE составляют таксисты. Заработок сферы таксоизвоза в Таллинне упал более чем на половину, так что люди прекращают деятельность и остаются без средств к существованию.

Наш читатель (имя редакции известно) до марта сего года работал таксистом в Таллинне, являясь индивидуальным предпринимателем. "Всегда платил все налоги честно, задолженностей никаких не было, - сокрушается он, - однако чрезвычайное положение и то, что люди сейчас боятся таксоизвоза, вынудило меня приостановить деятельность. Такси - мой единственный источник дохода, поэтому я решил обратиться в Кассу страхования от безработицы, полагая, что могу рассчитывать на помощь государства. Однако получил отказ, причем осталось абсолютно непонятным, как законы, регулирующие статус индивидуального предпринимателя, могут нас защитить. Мы не должны платить страховые взносы, но потом остаемся вообще без прав, а как нам платить такие взносы?"

"Если честно, то формулировки действительно не совсем понятны простому человеку, - говорит собственник паевого товарищества Хенрик, один из тех, кто работает как по найму, так и через собственное паевое товарищество. - У нас тоже есть риск остаться без работы и пособия от государства. С одной стороны, как работник по трудовому договору, я имею возможность зарегистрироваться в качестве безработного, но чиновник может и возразить, что если я имел какие-то деньги с паевого товарищества, то на помощь государства рассчитывать нельзя."

Если ситуацию с авансовыми платежами FIE по налогам взяло под свой контроль государство, оплатив налоги FIE за первый квартал, то существующее законодательство в сфере трудоустройства и получения статуса безработного к FIE оказалось отнюдь не милостиво, и официально приостановившие деятельность предприниматели, пытавшиеся зарегистрироваться в соответствующей службе в качестве безработных, получают отказ в такой регистрации, лишаясь последних шансов на получение государственных пособий.