Коронавирус лишил индивидуальных и мелких предпринимателей заработка, законодательство оставляет их без господдержки

Количество индивидуальных предпринимателей год от года сокращается. Виной такому тренду - довольно неповоротливое и обременительное законодательство, вынуждающее граждан, работающих на себя, отвечать по своим обязательствам всем имуществом и вносить, к примеру, авансовые налоговые платежи. Коронакризис показал еще одну уязвимую строну статуса FIE: приостановившему деятельность и оставшемуся без средств к существованию индивидуальному предпринимателю надеяться на пособие по безработице от государства не стоит.
Резкий спад экономической активности потребителей заставил многих индивидуальных предпринимателей взять вынужденную паузу в работе и искать помощи у государства. По данным департамента статистики, в Эстонии насчитывалось в 2019 году чуть менее 22 000 индивидуальных предпринимателей. Большая часть FIE работает в сфере обслуживания, особо пострадавшей от введенного правительством Эстонии коронавирусного чрезвычайного положения.
Ликвидация FIE - процесс, требующий скрупулезного разделения имущества индивидуального предпринимателя на участвовавшее в процессе осуществления экономической деятельности и личное. Также FIE должен подать итоговую декларацию, уплатить необходимые налоги. Есть ли смысл в нынешней ситуации FIE ликвидировать свою деятельность, чтобы через пару-тройку месяцев восстановить статус заново? Скорее всего, нет. Однако паралич сферы обслуживания заставил как FIE, так и владельцев паевых товариществ, в которых учредитель является и единственным работником, искать защиты и помощи у государства, в надежде пережить непростое время.
Одну из самых крупных групп FIE составляют таксисты. Заработок сферы таксоизвоза в Таллинне упал более чем на половину, так что люди прекращают деятельность и остаются без средств к существованию.
Наш читатель (имя редакции известно) до марта сего года работал таксистом в Таллинне, являясь индивидуальным предпринимателем. "Всегда платил все налоги честно, задолженностей никаких не было, - сокрушается он, - однако чрезвычайное положение и то, что люди сейчас боятся таксоизвоза, вынудило меня приостановить деятельность. Такси - мой единственный источник дохода, поэтому я решил обратиться в Кассу страхования от безработицы, полагая, что могу рассчитывать на помощь государства. Однако получил отказ, причем осталось абсолютно непонятным, как законы, регулирующие статус индивидуального предпринимателя, могут нас защитить. Мы не должны платить страховые взносы, но потом остаемся вообще без прав, а как нам платить такие взносы?"
"Если честно, то формулировки действительно не совсем понятны простому человеку, - говорит собственник паевого товарищества Хенрик, один из тех, кто работает как по найму, так и через собственное паевое товарищество. - У нас тоже есть риск остаться без работы и пособия от государства. С одной стороны, как работник по трудовому договору, я имею возможность зарегистрироваться в качестве безработного, но чиновник может и возразить, что если я имел какие-то деньги с паевого товарищества, то на помощь государства рассчитывать нельзя."
Если ситуацию с авансовыми платежами FIE по налогам взяло под свой контроль государство, оплатив налоги FIE за первый квартал, то существующее законодательство в сфере трудоустройства и получения статуса безработного к FIE оказалось отнюдь не милостиво, и официально приостановившие деятельность предприниматели, пытавшиеся зарегистрироваться в соответствующей службе в качестве безработных, получают отказ в такой регистрации, лишаясь последних шансов на получение государственных пособий.
На каком же основании Касса страхования от безработицы может отказать индивидуальному предпринимателю и собственнику паевого товарищества в регистрации в качестве безработного, а в каких случаях эти категории самозанятых граждан могут рассчитывать на руку госпомощи?
Прежде всего Касса при отказе в удовлетворении ходатайства ссылается на Закон об услугах рынка труда и пособиях, где четко установлены категории, не подлежащие постановке на учет в качестве безработных, среди которых и работающие на основании трудового договора, договора подряда, договора поручения или оказывающие услуги на основании обязательственно-правового договора, или оказывающие услугу или продающие товар в значении Закона об упрoщённом налогообложении дохода от предпринимательства.
Не подлежат регистрации в качестве безработных и члены правления коммерческого товарищества, прокуристы, уполномоченные представлять коммандитное и полное товарищество, за исключением случая, когда такое лицо не получает за это плату и соответствует условиям получения страхового возмещения по безработице, а также согласно ст. 9 Закону о подоходном налоге является членом органа управления и контроля юридического лица (которое не упомянуто в предыдущем пункте) и получает за это плату. Индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на присвоение статуса безработного в случае, когда деятельность предприятия приостановлена или сезонная деятельность закончилась, и ИП соответствует условиям получения страхового возмещения по безработице.
Как рассказала руководитель по связям с общественностью Кассы страхования от безработицы Анника Коппель, индивидуальный предприниматель на основании данных положений не может встать на учет как безработный. Главным критерием для Кассы будут являться данные регистров о полном прекращении, т.е. ликвидации деятельности индивидуального предпринимателя. Однако как ИП, так и собственники долевых товариществ, в случае если они работали по трудовому договору у третьих лиц и имели в течение 12 месяцев в трехлетний период, который предшествует постановке на учет в Кассе, страхование от безработицы, будут зарегистрированы Кассой и получат необходимые услуги и пособия. Ведь нередки случаи в практике, когда у человека, работающего по найму, есть своя фирма, которая, к примеру, необходима для выполнения не связанных с основной работой проектов. Такие фирмы часто не ведут повседневной экономической деятельности, не имеют постоянного оборота, сдавая нулевые годовые отчеты.
То же относится к данным категориям предпринимателей, если их деятельность была прекращена ввиду банкротства. Банкротство является полным прекращением коммерческой деятельности предприятия с его последующей ликвидацией. Банкротами могут быть объявлены и индивидуальные предприниматели, так как они являются одной из форм юридического лица. В случае банкротства государство в лице Кассы страхования от безработицы гарантирует таким уже бывшим предпринимателям содействие в поиске работы, выплату пособий и возмещений.
Редакция Rus.Postimees направила запросы относительно возможных изменений в законодательных актах и реформ статуса индивидуального предпринимателя и в соответствующие министерства. В ближайшее время дискуссия на эту тему будет обязательно продолжена.