Разведенные родители в условиях чрезвычайного положения не могут поделить ребенка

По словам Плоом, нужно брать в расчет продолжительность общения. «Если ребенок переезжает раз в месяц и к тому времени уже был с одним из родителей, было бы разумно отправить его к другому родителю. Если ребенок меняет место жительства каждую неделю, я понимаю родителя, который предпочитает держать ребенка при себе из-за чрезвычайной ситуации».

Плоом сказала, что к ним чаще всего обращаются с вопросами, касающимися процедуры общения. Обращаются как родители, которым порядок общения уже был назначен судом, так и те, кто еще не обращался в суд, но не может прийти к единому мнению.

Вопрос в том, должны ли дети вообще перемещаться. Согласно Плоом, есть те, кто считает, что дети не должны перемещаться ни при каких обстоятельствах, но есть и такие, кто хотел бы отправить ребенка к другому родителю, но тот не принимает ребенка.

По ее словам, каждая ситуация должна оцениваться отдельно. Если ни один из родителей не входит в группу риска или не находится на карантине, нет причин не следовать процедуре общения. Если родитель в настоящее время игнорирует решение суда, это не обязательно будет означать наказание: положение о порядке общения вступает в силу только после того, как стороны прошли согласительную процедуру. Если один из родителей отказывается выполнять постановление суда, другой родитель может обратиться в суд для возбуждения согласительной процедуры. Суд созывает стороны и решает, что делать в этой ситуации: использовать семейное соглашение, изменить порядок общения, ограничить право не выполняющего распоряжения родителя общаться с ребенком или наложить на него штраф.

«Если нарушение вызвано чрезвычайной ситуацией, то, вероятно, ни один суд не отреагирует на него таким образом, и согласительная процедура не будет начата», - сказала Плоом.

Однако адвокат не предложила хорошего решения. «Суды не могут помочь быстро, слушания сейчас так же хорошо не идут. Первоначальной правовой защита в настоящее время не воспользоваться", - признала она.

«Было бы лучше, если бы таких споров не возникало вообще. Чем младше ребенок, тем больше вероятность того, что родители будут спорить. Самые большие сражения происходят вокруг детей от двух до семи лет. Борются, не выбирая средства , - сказала Плоам, добавив, что все зависит от того, как родители расстались.

Права обоим родителям

Министр народонаселения Сольман признала, что как в обычных, так и в особых ситуациях необходимо учитывать благополучие ребенка.

Ребенок имеет право на воспитание и уход со стороны обоих родителей; при чрезвычайном положении необходимо позаботиться о том, чтобы это не угрожало его здоровью. Если родители не были помещены в карантин, если родитель не болен, нет причин отделять ребенка от разлученного с ним родителя.

По словам Сольман, оба родителя должны соблюдать правила чрезвычайного положения и подавать пример. Опасность вируса также нельзя недооценивать. «Опасная ситуация может возникнуть, если ребенку придется, например, пользоваться общественным транспортом - эти риски должны оцениваться каждой семьей», - сказала она.