Разведенные родители в условиях чрезвычайного положения не могут поделить ребенка
Режим чрезвычайного положения создает напряжение в и без того сложных отношениях. Разведенные родители спорят о том, должны ли они в чрезвычайной ситуации соблюдать назначенный судом или определенный устно порядок общения с детьми. Даже адвокат по семейным делам не может предложить удачное решение, пишет Postimees.
«Отец ребенка приехал из-за границы и, насколько мне известно, был официально помещен на карантин. Ребенка, однако, потребовал себе», - сказала женщина, разведшаяся со склонным к насилию мужем, ребенок которой, недавно начавший ходить в школу, два раза в месяц ездит к отцу в другой город.
Мать признала, что проблема существует уже много лет, чрезвычайная ситуация усугубляет ее. «Ходили разговоры о страхе перед тем, что насилие в домашних стенах усилится, но забывают о семьях, которые сделали шаг к исправлению ситуации», - отметила она.
По словам матери, отец снова подозревает, что мать препятствует его встречам с ребенком.
Тем не менее, присяжный адвокат из бюро Линдеберг Карин Плоом, занимающаяся семейным правом, сказала, что карантин является достаточной причиной, чтобы не соблюдать постановление. "Цель карантина - защитить других людей: общество, в том числе своих детей. Цель карантина заключается в том, чтобы не происходила передача инфекции", - добавила она.
Пообщавшаяся с Postimees мать ребенка сказала, что она также относится к группе риска из-за своего здоровья. Она делает все возможное, чтобы свести риск заражения к минимуму: не ходит в магазин, заказывает еду с курьером, держит дистанцию на улице, дезинфицирует руки и рабочие поверхности. Однако мать не уверена, что отец ребенка и его новая семья будут следовать инструкциям чрезвычайной ситуации.
По словам присяжного адвоката Плоом, здоровье родителей необходимо принимать во внимание. «Если родитель находится в группе риска, то, конечно, ребенок не может быть отправлен другому родителю, а если это делается, ребенок должен остаться там. Это черно-белый сценарий: либо я отправляю ребенка и не вижу его некоторое время, либо нет», - сказала она.
Семья или домохозяйство
По словам матери, ситуация упростилась бы, если бы при в своих распоряжениях правительство использовало бы слово «домохозяйство» вместо «семья». «Правительство не видит проблем, связанных с выбором понятий. Если бы было сказано, что домохозяйство должно оставаться дома, было бы легче», - сказала она.
Как относится к выбору слов министр по делам народонаселения Рийна Сольман?
«К сожалению, как человек, ответственный за семейную политику, я могу говорить только в целом: ребенок является частью обоих родителей, частью семейной системы, и не имеет значения, будем ли мы называть это домохозяйством или семьей. Даже во время чрезвычайной ситуации ребенок сохраняет право и должен общаться с обоими родителями, которые являются семьей или домашним хозяйством ребенка", - ответила министр.
Другая мать, которая говорила с Postimees, также сказала, что она не считает разумным, чтобы дети в данный момент ходили от родителя к родителю. С отцом было достигнуто согласие, что ребенок, который меняет место жительства каждую неделю, теперь будет делать это каждые две недели. В любом случае, по словам матери, она выступает за сохранение отношений ребенка с обоими родителями.
По словам Плоом, нужно брать в расчет продолжительность общения. «Если ребенок переезжает раз в месяц и к тому времени уже был с одним из родителей, было бы разумно отправить его к другому родителю. Если ребенок меняет место жительства каждую неделю, я понимаю родителя, который предпочитает держать ребенка при себе из-за чрезвычайной ситуации».
Плоом сказала, что к ним чаще всего обращаются с вопросами, касающимися процедуры общения. Обращаются как родители, которым порядок общения уже был назначен судом, так и те, кто еще не обращался в суд, но не может прийти к единому мнению.
Вопрос в том, должны ли дети вообще перемещаться. Согласно Плоом, есть те, кто считает, что дети не должны перемещаться ни при каких обстоятельствах, но есть и такие, кто хотел бы отправить ребенка к другому родителю, но тот не принимает ребенка.
По ее словам, каждая ситуация должна оцениваться отдельно. Если ни один из родителей не входит в группу риска или не находится на карантине, нет причин не следовать процедуре общения. Если родитель в настоящее время игнорирует решение суда, это не обязательно будет означать наказание: положение о порядке общения вступает в силу только после того, как стороны прошли согласительную процедуру. Если один из родителей отказывается выполнять постановление суда, другой родитель может обратиться в суд для возбуждения согласительной процедуры. Суд созывает стороны и решает, что делать в этой ситуации: использовать семейное соглашение, изменить порядок общения, ограничить право не выполняющего распоряжения родителя общаться с ребенком или наложить на него штраф.
«Если нарушение вызвано чрезвычайной ситуацией, то, вероятно, ни один суд не отреагирует на него таким образом, и согласительная процедура не будет начата», - сказала Плоом.
Однако адвокат не предложила хорошего решения. «Суды не могут помочь быстро, слушания сейчас так же хорошо не идут. Первоначальной правовой защита в настоящее время не воспользоваться", - признала она.
«Было бы лучше, если бы таких споров не возникало вообще. Чем младше ребенок, тем больше вероятность того, что родители будут спорить. Самые большие сражения происходят вокруг детей от двух до семи лет. Борются, не выбирая средства , - сказала Плоам, добавив, что все зависит от того, как родители расстались.
Права обоим родителям
Министр народонаселения Сольман признала, что как в обычных, так и в особых ситуациях необходимо учитывать благополучие ребенка.
Ребенок имеет право на воспитание и уход со стороны обоих родителей; при чрезвычайном положении необходимо позаботиться о том, чтобы это не угрожало его здоровью. Если родители не были помещены в карантин, если родитель не болен, нет причин отделять ребенка от разлученного с ним родителя.
По словам Сольман, оба родителя должны соблюдать правила чрезвычайного положения и подавать пример. Опасность вируса также нельзя недооценивать. «Опасная ситуация может возникнуть, если ребенку придется, например, пользоваться общественным транспортом - эти риски должны оцениваться каждой семьей», - сказала она.
По словам Сольман, взаимные оскорбления родителей должны уйти на задний план, а решать следует в соответствии с тем, что лучше для ребенка: переехать или остаться дома.