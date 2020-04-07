Рижский аэропорт планирует сократить почти более 40% сотрудников

"После тщательного анализа всех затрат и введения беспрецедентных мер экономии, сокращения запланированных инвестиций на 85% и хозяйственных расходов на 60%, а также анализа прогнозов восстановления авиационного сектора после кризиса, аэропорт вынужден принять тяжелое решение о значительном сокращении персонала, которое может затронуть около 500 работников аэропорта ", - сказала Карните.

В аэропорту Риги в настоящее время работают 1200 человек. Таким образом, может быть сокращено почти 42% сотрудников.

Авиакомпании, работающие в аэропорту Риги, уже проинформировали о том, что в ближайшие месяцы планируют отменить большую часть рейсов, в том числе национальная авиакомпания airBaltic в период с 15 апреля по 31 октября отменит около 50% запланированных полетов.

Несмотря на то, что на аэропорт не распространяются меры господдержки по предоставлению пособий за простой, успешная хозяйственная деятельность предыдущих лет и накопленные резервы дали предприятию возможность сохранить рабочие места для всех сотрудников до озвученного ранее срока окончания чрезвычайного положения в стране - 14 апреля, отметила Карните.

Руководство аэропорта подало правительству детальные предложения о мерах государственной поддержки для сохранения работоспособности аэропорта в долгосрочной перспективе, подготовленные в сотрудничестве с министерством сообщения.

"В настоящее время негативное влияние COVID-19 сильнее, чем возможности предприятия. Прогнозы показывают, что влияние кризиса продлится не дни и недели, а месяцы и годы. Еще месяц назад Рижский аэропорт был ведущей балтийской авиационной компанией с амбициозными планами развития, а сегодня мы уже не боремся за лидерство и лучшие показатели, мы боремся за выживание. Даже по самым оптимистичным прогнозам только к концу 2021 года объемы работы аэропорта смогут достичь 80% показателей прошлого года. Поэтому руководство аэропорта вынуждено принять самое сложное решение и начать с профсоюзами, представляющими интересы сотрудников аэропорта, консультации о коллективных увольнениях", - заявило правление аэропорта.

Увольнения затронут все структурные подразделения аэропорта и будут проводиться с учетом профессионализма и эффективности работы конкретных сотрудников. Планируется, что процесс коллективных увольнений завершится 1 июня. До тех пор все сотрудники аэропорта будут продолжать получать зарплаты.

Руководство аэропорта подчеркивает, что любой сотрудник аэропорта, которого затронут увольнения, сможет вновь претендовать на работу в аэропорту, как только экономика, авиационная отрасль и предприятие восстановятся.

Как сообщалось, на период чрезвычайного положения в Латвии запрещены международные пассажирские рейсы, поэтому объем работы аэропорта "Рига" минимален - проводятся отдельные грузовые рейсы и рейсы для возвращения соотечественников на родину.

Между тем, премьер-министр страны Кришьянис Кариньш в понедельник, 6 апреля, заявил, что чрезвычайное положение в Латвии из-за пандемии COVID-19 планируется продлить на месяц.