Дешевые маски в аптеки еще не поступили, мешает бюрократия

Председатель правления Magnum AS Ахти Калликорм сказал: «Печально и досадно, что в такой сложной ситуации, когда на весах здоровье населения, государство разводит такую бюрократию. Сейчас мы находимся в ситуации, когда должны заниматься информацией о продукции и маркировкой вместе того, чтобы доставить маски жителям Эстонии. Мы попросили у государства об исключении, но получили категорический отказ, то есть, ни одного требования по маркировке оптовый продавец игнорировать не может. В противном случае Департамент защиты прав потребителей и технического надзора будет считать, что речь идет о не отвечающей требованиям продукции, которую нельзя продавать».

«Со своей стороны мы делаем все, что маски как можно быстрее поступили в аптеки, но это зависит не только от нас. Если бы речь шла о лекарствах, было бы совершенно понятно, что информация о продукции крайне необходима. В нынешней ситуации, когда время играет важную роль, речь идет о защищающих здоровье людей масках, требовать информацию о продукции для которых, это затягивать процесс», - считает руководитель предприятия.

Калликорм добавил, что в такой сложной ситуации предприятие ждет от государства гибкости и более человечного подхода: «Уместно сегодня делать и разумные исключения, поскольку завтра может быть уже слишком поздно».