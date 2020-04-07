Фото: в Кристийне увеличилось количество незаконных свалок

Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе призвал всех немедленно информировать местные власти о нарушениях правил благоустройства и общественного порядка. «В то же время, когда в нашем районе полным ходом идет весенняя уборка, наводится порядок на улицах и в зеленых зонах, осуществляется их помывка и уборка от зимней пыли и сора, мы, к сожалению, вынуждены также заниматься случаями незаконного складирования строительного и бытового мусора на пустырях и в зеленых насаждениях – отходы просто выбрасывают где попало, и это зрелище беспокоит нас всех. Мусору место не в парке или в лесу, а на станции отходов! Управе района в одиночку сложно предотвратить подобные незаконные и самовольные свалки, поэтому мы призываем всех жителей Кристийне быть внимательными и сообщать о загрязнениях природы в Муниципальную полицию по номеру 14 410», - призвал Рийбе.