Карантин в Испании может быть продлен до середины июля, а пик пандемии придется на конец апреля

Действие ограничительных мер в Испании в связи с пандемией коронавируса может продлиться до июля месяца. Пока режим повышенной готовности действует до 26 апреля, однако глава испанского правительства Педро Санчес предупредил, что, вероятно, карантин будет продлен, передает NEWSru.
Издание La Razon, проанализировав данные исследования консалтинговой компании Euromonitor International, мониторинга Университета имени Джонса Хопкинса и матрицы BCG (инструмент для стратегического анализа и планирования), приводит примерную дату окончания карантина в Испании и других странах.
По прогнозам экспертов, своего пика пандемия коронавируса в Испании достигнет только в конце апреля. И главная причина - сугубо статистическая. К этому моменту будут готовы результаты огромного количества экспресс-тестов на COVID-19, которые сейчас проводятся и будут проводиться в ближайшее время.
В течение последней недели этого месяца официальное число зараженных в Испании резко вырастет, прогнозируют аналитики. А окончательной отмены ограничений, связанных с карантином, следует ждать не раньше первой недели июня. И это лишь при благоприятном стечении обстоятельств. А в худшем случае - на третьей неделе июля, передает Noticia.
По данным российского посольства, в Испании остается на данный момент около тысячи россиян, которые хотят вернуться на родину. «Из них более половины находится в Каталонии и Валенсийском автономном сообществе. Остальные сосредоточены на Канарских и Балеарских островах, в Андалусии и Мадриде», - заявил посол РФ в Мадриде Юрий Корчагин, отметив, что причины, по которым эти люди ранее игнорировали призывы срочно вернуться в Россию, «никак не сказываются на помощи», которую посольство им оказывает.
Испания находится на втором месте по общему числу выявленных случаев заражения (после США) и по числу жертв (после Италии).
По данным на 7 апреля, в Испании от коронавируса скончались 13 798 человек, прирост летальных случаев за последние сутки составил 740 пациентов. Это самое большое число умерших за последние четыре дня, в течение которых наблюдался спад. В отделениях интенсивной терапии находятся более 7000 пациентов. Всего зараженных выявлено 140,5 тысяч.