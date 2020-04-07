Карантин в Испании может быть продлен до середины июля, а пик пандемии придется на конец апреля

Издание La Razon, проанализировав данные исследования консалтинговой компании Euromonitor International, мониторинга Университета имени Джонса Хопкинса и матрицы BCG (инструмент для стратегического анализа и планирования), приводит примерную дату окончания карантина в Испании и других странах.

По прогнозам экспертов, своего пика пандемия коронавируса в Испании достигнет только в конце апреля. И главная причина - сугубо статистическая. К этому моменту будут готовы результаты огромного количества экспресс-тестов на COVID-19, которые сейчас проводятся и будут проводиться в ближайшее время.

В течение последней недели этого месяца официальное число зараженных в Испании резко вырастет, прогнозируют аналитики. А окончательной отмены ограничений, связанных с карантином, следует ждать не раньше первой недели июня. И это лишь при благоприятном стечении обстоятельств. А в худшем случае - на третьей неделе июля, передает Noticia.

По данным российского посольства, в Испании остается на данный момент около тысячи россиян, которые хотят вернуться на родину. «Из них более половины находится в Каталонии и Валенсийском автономном сообществе. Остальные сосредоточены на Канарских и Балеарских островах, в Андалусии и Мадриде», - заявил посол РФ в Мадриде Юрий Корчагин, отметив, что причины, по которым эти люди ранее игнорировали призывы срочно вернуться в Россию, «никак не сказываются на помощи», которую посольство им оказывает.

Испания находится на втором месте по общему числу выявленных случаев заражения (после США) и по числу жертв (после Италии).