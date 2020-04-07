В России за сутки зарегистрировали рекордное число зараженных

Общее число заболевших выросло до 7497 человек, а количество жертв с диагностированным коронавирусом — до 58 (прирост за сутки — 11 человек). Заболевших выявили в 81 из 85 регионов России, впервые вирус диагностировали у трех человек в Карачаево-Черкесии.

Наибольшее число зараженных по-прежнему фиксируют в Москве. За сутки там выявили 697 новых случаев. Вслед за столицей идут Санкт-Петербург (69 зараженных) и Подмосковье (67 заболевших), затем Брянская и Калининградская области, где коронавирус диагностировали у 35 и 29 человек соответственно. В каждом из оставшихся регионов, где обнаружили заболевание, меньше 20 зараженных.