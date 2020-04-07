«Читательский четверг»: 9 апреля состоится необычная презентация сборника эссе П.И. Филимонова

Сборник эссе П.И. Филимонова «10 живых эстонских авторов» - это коллекция колонок про эстонских поэтов-писателей, которые ранее были опубликованы в журнале «ПЛУГ».

«П.И. Филимонов иронично и легко рассказывает о глыбах эстонской литературы, во многом основываясь на личном опыте общения с ними. Эссе перемежаются примерами творчества вошедших в книгу авторов. Мы надеемся, что этот сборник станет частью школьной программы, несмотря на местами провокационное содержание. Что немаловажно, каждое эссе сопровождается оригинальными иллюстрациями местных художников», - описывает Олеся Ротарь сборник. Среди героев книги, например: Андрус Кивиряхк, Маарья Кангро, Ян Каплинский, Катрин Вяли.

Презентация пройдет в формате текстовой трансляции в Facebook-аккаунте библиотеки. Модератор Игорь Котюх откроет мероприятие, напечатав вступительный текст и представив участников презентации. Затем Олеся Ротарь задаст автору первый вопрос, а П.И. Филимонов напишет развернутый ответ. Так начнется беседа-переписка, которая продлится примерно 60 минут. Публика может обратиться к писателю с вопросами по ходу разговора или, по традиции, в конце мероприятия. Полный текст беседы будет опубликован в онлайн-изданиях Эстонии, пишущих о культуре.

П.И. Филимонов (1975) – поэт, прозаик, переводчик, драматург. Лауреат премии Капитала культуры (2007) и премии им Ф. Тугласа за лучшую новеллу (2020). Многие книги автора переведены на эстонский язык. Живет в Таллинне, член Союза писателей Эстонии.