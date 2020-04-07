Эстонский производитель сельхозтехники, очевидно, отправит работников домой на все лето

Глава расположенной в Палмсе мастерской Анти Пуусепп сказал, что фабрика в настоящее время работает в полную силую, поскольку нужно выполнить предыдущие заказы. Как и производители деревянных домов, он заявил, что кризис, который начался с коронавируса, достигнет обрабатывающей промышленности с некоторой задержкой, примерно в начале лета. «Это уже ощущается, приток заказов сильно замедлился», - признался он.

В такой ситуации предприниматель должен выбрать, как планировать свою работу, нужно ли и сколько сотрудников увольнять и снижать ли заработную плату. Пуусепп сказал, что в настоящее время нет планов увольнять людей - это был бы самый крайний шаг - потому что сотрудники хорошие и лояльные и их нужно удержать. Также Palmse Mehaanikakoda не намерена урезать зарплаты.

Вполне вероятно, что компания коллективно сократит рабочее время. «Например, перейдем на трех- или четырехдневную рабочую неделю. Мы делали это раньше», - сказал Пуусепп, добавив, что в этом случае зарплата также уменьшится.

Кроме того, если работники Palmse Mehaanikakoda традиционно отдыхали летом один месяц, в этом году отпуск может продлиться три месяца, потому что работы просто нет.

И в этом случае Пуусепп намерен продолжать выплачивать хотя бы часть своей зарплаты, даже если выручка компании полностью падает. «Если мы этого не сделаем, на что будут жить наши сотрудники? У них есть кредиты, и они должны кормить свои семьи и самих себя », - сказал Пуусепп, по мнению которого важно поддерживать хороших сотрудников в компании любой ценой, чтобы они могли двигаться вперед после кризиса.

Здесь Пуусепп впервые рассчитывает на помощь правительства. Например, он предложил, чтобы государство расширило программу поддержки заработной платы Кассы по безработице, по которой выплачиваетя зарплата оставшимся без работы. Однако если денег не хватит, компании могут быть освобождены от уплаты социального налога за этот период. «Это было бы самой несправедливой ситуацией, если бы мы отправляли людей домой, платили им зарплату, а государство также брало социальный налог по полной», - сказал Пуусепп.

Пуусепп считает начавшийся с коронавируса экономический кризис серьезным. «Я верю, что бизнес продолжится осенью, может быть в немного меньшем объеме. Это определенно не конец света. Так что я в меру позитивен», - заключил предприниматель.