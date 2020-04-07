Barbora и Maxima запускают совместную услугу бесконтактных покупок в 17 городах Эстонии

«С учетом сложившейся обстановки, когда важнейшим приоритетом общества является сведение ненужных контактов к минимуму, мы приложили значительные усилия, чтобы интернет-магазин Barbora был доступен по всей Эстонии, и уже на этой неделе в сотрудничестве с Maxima мы предлагаем возможность бесконтактных покупок в крупнейших городах Эстонии и большинстве уездных центров, в которых располагаются магазины Maxima», – сказал исполнительный директор Barbora.ee Денис Осман.

По словам исполнительного директора Maxima Eesti Эдвинаса Волкаса, фундаментом для успешного запуска электронной услуги является широкая розничная сеть магазинов Maxima и хорошо подготовленный персонал. «Сегодня мы можем предложить клиентам Barbora Express 600 различных товаров, подавляющее большинство которых входит в категорию свежей продукции, а также – бакалею, консервы и товары первой необходимости, – отметил Эдвинас Волкас. – Уверен, что внедряемая услуга обеспечит значительной части населения Эстонии новые возможности совершать повседневные покупки бесконтактным и безопасным способом».

При заказе клиент сначала выбирает на сайте barbora.ee услугу Barbora Express и уезд, в магазине которого клиент желает забрать товар. После этого открывается обычная интернет-среда для выбора товаров и оформления заказа. Заказ комплектуется в магазине, а его передача клиенту производится бесконтактным способом в специально обозначенной зоне магазина.

Денис Осман добавил, что поскольку в нынешнем чрезвычайном положении задачей каждого торгового предприятия является обеспечение максимальной безопасности, выполнение требований гигиены и правила 2+2, платить за товары, заказанные в Barbora Express, можно поначалу только при оформлении заказа путем банковского перевода или карточным платежом.

Список магазинов, в которых новая услуга появится в течение этой недели:

10 магазинов Maxima в Таллинне:

o супермаркеты Maxima XX в Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 46), Мустамяэ (Вильде теэ, 75/77, Таммсааре теэ, 133), Пыхья-Таллинне (Мадала, 5a/Туулемаа, 20) и Ласнамяэ (Паэпарги, 57, Смуули, 9 и Лаагна теэ, 80)

o магазины шаговой доступности Maxima X в Кристийне (Мустамяэ теэ, 12), Кесклинне (Тартуское шоссе, 49) и Нымме (Пярнуское шоссе, 390B)

Супермаркет Maxima XX в Маарду (Кеэмикуте, 2)

Магазин шаговой доступности Maxima X в Виймси (Парги теэ, 22)

Четыре супермаркета Maxima XX (Выру, 55f, Туру, 14, Калда теэ, 15 и Нарвское шоссе, 112) и магазин шаговой доступности Maxima X (Ильматсалу, 11) в Тарту

Два супермаркета Maxima XX (Тийманни, 20, Креэнхольми, 52/54) и магазин шаговой доступности Maxima X (Фама, 9) в Нарве

Гипермаркет Maxima XXX в Пярну (Рижское шоссе, 131)

Супермаркет Maxima XX в Выру (Кооли, 2)

Супермаркет Maxima XX в Курессааре (Таллинна, 64)

Супермаркет Maxima XX в Валга (Яама, 2b)

Супермаркет Maxima XX в Йыхви (Раквере, 29)

Супермаркет Maxima XX в Кохтла-Ярве (Ярвекюла теэ, 50)

Супермаркет Maxima XX в Ахтме (Пуру, 77)

Супермаркет Maxima XX в Силламяэ (Павлова, 1a )

Магазин шаговой доступности Maxima X в Раквере (Таллиннское шоссе, 11)

Магазин шаговой доступности Maxima X в Вильянди (Ваксали, 11)

Магазин шаговой доступности Maxima X в Хаапсалу (Пости, 30)

Магазин шаговой доступности Maxima X в Рапла (Таллиннское шоссе, 50a)

Магазин шаговой доступности Maxima X в Пыльтсамаа (Кеск, 6)