Крупнейший производитель напитков принял дополнительные меры защиты своей продукции от вируса

Гигиенической фольгой снабжаются все напитки, которые на заводе разливаются в банки. Стоимость продукции для потребителя не изменится.

По словам руководителя A. Le Coq Тармо Ноопа, этим шагом предприятие вносит вклад в борьбу с вирусом, делая все для того, чтобы продукция была максимально безопасной для потребителя. Он считает, что сейчас наиболее важным для потребителя является безопасность и чистота, которые перевешивают стоимость и внешний вид товара.

«В первую очередь мы дезинфицируем банки ультрафиолетовым излучением, после чего накрываем их фольгой, благодаря которой продукция на магазинных прилавках будет защищена от внешней среды», – описывает Нооп процесс. Если раньше фольга использовалась лишь для некоторой продукции, то теперь дополнительной защитой оснащаются все напитки, которые на заводе разливают в банки. Новые, покрытые фольгой банки поступят в продажу постепенно, по мере выпуска. Фольгой не будет покрываться продукция, которая расфасована в упаковки по шесть штук и в «чемоданчики», поскольку в этих случаях она уже имеет двойную упаковку и в магазинах защищена от внешней среды.

Даже в обычной ситуации к предприятиям пищевой промышленности применяются более высокие требования к гигиене, а в связи с действующим чрезвычайным положением в целях обеспечения безопасности продукции завод A. le Coq внедрил еще ряд ограничений во всей работе предприятия. В настоящее время фокус направлен на работников предприятия и производство. «Мы должны обеспечить, чтобы наши работники были здоровыми, а продукция – безопасной», – отметил Нооп.

На территории запрещено находиться лицам, которые напрямую не связаны с работой завода.