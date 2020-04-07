Восемь видов овощей, которые пора сажать в апреле

Погода с каждым днем становится все теплее, а это значит только одно - пора сажать! Портал Kodustiil с помощью журнала House Beautiful составил список овощей, которые должны быть обязательно посажены в апреле.
- Листовой салат – насыпьте семена рядами и присыпьте тонким слоем почвы. Почва должна оставаться влажной, пока растение не прорастет. Сбор урожая начнется через три-четыре недели.
- Горох – сажайте семена на глубину от двух до трех сантиметров. Поскольку горох - вьющееся растение, снабдите грядки опорами или сеткой.
- Редис – посыпьте семена на грядку, плотно накройте тонким слоем почвы. Проросшие семена проредите, оставляя между ними не менее пяти сантиметров. Таким же образом сажайте морковь.
- Зеленый лук – луковки сажайте на расстоянии 15 см друг от друга.
- Брокколи – сажайте уже проросшие семена, оставляя между ними расстояние не менее 30 сантиметров.
- Свекла – углубите каждое семечко на 1,5 см в почву, оставляя между ними минимум 10 см.
- Шпинат – посейте семена рядами, присыпьте землей. Пока семена не взойдут, следите за влажностью почвы. Молодая зелень к вашему столу будет готова через две недели.