Руководитель кризисной комиссии: нужно больше заниматься профилактикой

Хольцманн одобрил инициативу ляэне-вирумааского предпринимателя Олева Пулдре закрыть четыре своих дома попечения на двухнедельный карантин, отправив работников на дежурство той же продолжительности: «Чем меньше давать вирусу возможностей, тем лучше». Он добавил, что в Ида-Вирумаа коронавирус добрался уже до трех домов попечения.

Хольцманн не смог сказать, сбудется ли прогноз Postimees и академиков о том, что в ближайшее время Ида-Вирумаа может стать вторым Сааремаа. Сейчас количество зараженных в уезде небольшое, но согласно модели, в ближайшее время там можно ждать большого увеличения заболеваемости.

По словам Хольцманна, он не может ни согласиться с этим прогнозом, ни опровергнуть его. Правда, в Ида-Вирумаа уже начинают бросаться в глаза отдельные регионы. Он привел в пример волость Алутагузе и Кохтла-Ярве: «В Нарве заболеваемость маленькая. Но я не знаю, что будет через неделю». Однако он отметил, что полезно говорить об угрозах, поскольку это принуждает людей к большей осторожности. Он подчеркнул, что людям нужно не только точно следовать правилам, но делать немного больше, чтобы опасность заразиться была еще меньше.