Руководитель восточной кризисной комиссии: нужно больше заниматься профилактикой

Холзманн не смог сказать, сбудется ли прогноз Postimees и академиков о том, что в ближайшее время Ида-Вирумаа может стать вторым Сааремаа. Сейчас количество зараженных в уезде небольшое, но согласно модели в ближайшее время там можно ждать большого увеличения заболеваемости.

По словам Холзманна, он не может с этим прогнозом ни согласиться, ни опровергнуть его. Правда, в Ида-Вирумаа уже начинают бросаться в глаза отдельные регионы. Он привел в пример волость Алутагузе и Кохтла-Ярве: «В Нарве заболеваемость маленькая. Но я не знаю, что будет через неделю». Однако он отметил, что хорошо говорить об угрозах, поскольку это принуждает людей к большей осторожности. Он подчеркнул, что людям нужно не только точно следовать правилам, но делать немного больше, чтобы опасность заразиться была еще меньше.