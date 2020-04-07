ВИДЕО ⟩ В масштабном пожаре сгорели 3,5 тысячи автомобилей

Пожар вспыхнул на огромной стоянке легковых автомобилей, которые сдаются в аренду. Они стояли под открытым небом на заросшей травой площадке.

Как сообщает CNN, изначально загорелось около 20 машин. Однако сухая жаркая погода способствовала быстрому распространению огня. "Когда наши первые бригады прибыли на место горели уже 100 автомобилей", — рассказал журналистам представитель пожарной службы Флориды.

ФОТО: Кадр видео

Пожар полыхал более 18 часов. Тушить его пришлось с помощью авиации. На стоянку сбросили не менее 80 водяных "бомб".

Сообщается, что пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

ФОТО: Кадр видео

Известно, что серьезный пожар никак не повлиял на работу аэропорта.

Видео: Масштабный пожар во Флориде