Прогноз: насколько в Эстонии в этом году вырастут цены

Чрезвычайное положение замедляет рост цен

Из-за чрезвычайного положения цены скорее падают, поскольку спрос на товары и услуги падает сильнее, чем снижается предложение из-за простоев. Если спрос на продукты питания и предметы первой необходимости останется неизменным или даже увеличится во время ограничений из-за закрытия столовых и ресторанов, спрос на различные услуги, особенно на досуг, уменьшится. Экономический спад обычно приводит к замедлению роста или даже к падению цен. Согласно недавнему опросу Swedbank, более половины населения планирует сократить свои ежедневные расходы и покупать только необходимые товары в соответствии с изменившимися экономическими условиями.

В марте цены выросли всего 0,9 процента

По сравнению с мартом предыдущего года средняя потребительская корзина увеличилась всего на 0,9 процента. Половина роста цен была вызвана повышением цен на продукты питания, особенно на свежие фрукты и мясо. Кроме того, рост цен был вызван удорожанием развлечений. Цены, связанные с отдыхом и хобби, росли очень быстро в течение двух лет подряд. Ожидается, что эта тенденция в ближайшие месяцы изменится. В ближайшие недели спрос на услуги досуга будет сокращаться в первую очередь из-за ограничений на передвижение, а в будущем – из-за ухудшения экономической ситуации: роста безработицы и замедления роста заработной платы.

В марте цены на моторное топливо упали меньше, чем позволило бы падение цен на сырую нефть. Мартовские цены на сырую нефть в евро были в два раза ниже, чем год назад. Ожидаемое соглашение между производителями нефти уменьшит избыточные запасы нефти. В то же время глобальный спад, вызванный коронавирусом, настолько велик, а запасы нефти настолько велики, что цены на нефть в этом году должны оставаться низкими, даже несмотря на возможное сокращение добычи.

Помимо дизельного топлива, за год подешевели также алкоголь, электричество, услуги связи, вода и канализация, последние – в основном в столице. На цену алкоголя повлияло снижение акцизов. Снижение цен на электроэнергию обусловлено снижением спроса, с одной стороны, и всё ещё благоприятной погодой, с другой. Тёплая и ветреная погода снижает потребление электроэнергии и способствует её выработке. В марте температура воздуха была на 3,5 градуса выше средней. Tallinna Vesi снизила цены на услуги водоснабжения и канализации. Услуги связи с каждым годом дешевеют, поскольку технологии развиваются, а объёмы увеличиваются.

В этом году цены вырастут совсем немного