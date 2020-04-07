Tallink с субботы до 13 мая прекращает пассажирские перевозки в Финляндию

Во вторник финские власти сообщили, что с 11 апреля Финляндия для профилактики коронавируса не будет впускать в страну прибывших судами пассажиров, сообщил Tallink.

По нынешней информации, ограничения будут действовать до 13 мая. Грузоперевозки между странами продолжатся в обоих направлениях. Ограничения не касаются грузоперевозчиков, членов экипажа судов, сменных членов экипажа, технических команд по обслуживанию судов и работников судостроительных заводов.

С субботы суда Megastar, Baltic Princess и Galaxy не будут впускать на борт пеших или прибывших на автомобиле пассажиров из Эстонии или Швеции в направлении Финляндии. Суда по-прежнему будут принимать на борт пассажиров из Финляндии в Эстонию и Швецию.

«Решения финского государства вызывают недоумение. С одной стороны, в плане пассажирских перевозок отдается предпочтение небольшим самолетам, где пассажиры не могут по всем правилам социально дистанцироваться, с другой — нам больше не разрешается принимать на борт легковой автомобиль SynLab, перевозящий пробы на коронавирус между странами», - сказал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.

Megastar будет принимать направляющихся в Финляндию пассажиров на всех рейсах со вторника до пятницы. С субботы, 11 апреля, Megastar будет принимать только пассажиров, отправляющихся из Хельсинки в Таллинн. В обоих направлениях грузоперевозки продолжатся по обычному графику.

Galaxy будет принимать пассажиров, направляющихся в Финляндию, во вторник, среду и четверг, но с пятницы, 10 апреля, прекратит перевозки пассажиров в Финляндию. Пассажиры и после 11 апреля смогут пользоваться рейсами из Финляндии в Швецию. Грузоперевозки в обоих направлениях продолжатся по обычному графику.

Baltic Princess будет перевозить пассажиров в Финляндию со вторника по четверг, но с пятницы прекратит принимать направляющихся в Финляндию пассажиров. После 11 апреля пассажиры по-прежнему смогут пользоваться рейсами из Финляндии в Швецию. Грузоперевозки в обоих направлениях продолжатся по обычному графику.