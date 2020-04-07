Возмущенный читатель: почта просто наживается на чрезвычайном положении!

В результате адресат оказался перед выбором: ехать в столицу, затрачивая время и рискуя заразиться по пути, или заказывать курьерскую услугу, которая стоит 5 евро.

"Черезвычайная ситуация в стране. На этой ситуации просто наживаются", - не скрывает возмущения клиент почтового предприятия.

Ее также смущает, что у посылки выйдет срок хранения, и ее просто вышлют обратно, если не забрать в ближашее время.

Как сказала Rus.Postimees руководитель отдела каналов обслуживания Eesti Post Эве Вукс, из-за чрезвычайной ситуации почтовое отделение в Локса было действительно временно закрыто, и посылки временно направлялись в почтовое отделение на Палласти в Таллинне, но уже со вчерашнего дня почтовое отделение в Локса снова открыто для клиентов.

Вукс заверила, что в связи с чрезвычайным положением и временным закрытием срок годности всех посылок в почтовом отделении был продлен до 20 апреля, независимо от содержания уведомлений, полученных заказчиками за это время, "Ни одна посылка не будет возвращена до этого времени. Поэтому у всех клиентов есть достаточно времени, чтобы забрать свои посылки", - сказала она.

"Конечно, мы не ожидаем, что все владельцы посылок в почтовом отделении Локса смогут приехать в Таллинн. В этом случае клиенты также могут бесплатно продлить срок хранения до 20 апреля. Планируется также в ближайшие дни восстановить возможность отправки посылки в посылочный автомат бесплатно, чтобы жители Локса имели возможность отправлять свои посылки из почтового отделения в посылочный автомат Локса. Мы дадим знать, когда появится такая возможность", - заявила Вукс.

Она отметила, что курьерская услуга до дверей - затратная деятельность, за которую компания вынуждена запрашивать справедливую цену. "Тем не менее, в сельской местности, вдали от крупных городов, клиент также может заказать доставку посылки на дом почтальоном. В этом случае дополнительная плата не взимается", - объяснила представитель почты.