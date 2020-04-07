Возмущенный читатель: почта просто наживается на чрезвычайном положении!

Доступность почтовых услуг во время режима чрезвычайного положения беспокоит жителей Эстонии. Так, в Локса закрылась почтовая контора, в связи с чем посылка читательницы Rus.Postimees пришла в расположенный в 60-и с лишним километрах таллиннский пункт.
В результате адресат оказался перед выбором: ехать в столицу, затрачивая время и рискуя заразиться по пути, или заказывать курьерскую услугу, которая стоит 5 евро.
"Черезвычайная ситуация в стране. На этой ситуации просто наживаются", - не скрывает возмущения клиент почтового предприятия.
Ее также смущает, что у посылки выйдет срок хранения, и ее просто вышлют обратно, если не забрать в ближашее время.
Как сказала Rus.Postimees руководитель отдела каналов обслуживания Eesti Post Эве Вукс, из-за чрезвычайной ситуации почтовое отделение в Локса было действительно временно закрыто, и посылки временно направлялись в почтовое отделение на Палласти в Таллинне, но уже со вчерашнего дня почтовое отделение в Локса снова открыто для клиентов.
Вукс заверила, что в связи с чрезвычайным положением и временным закрытием срок годности всех посылок в почтовом отделении был продлен до 20 апреля, независимо от содержания уведомлений, полученных заказчиками за это время, "Ни одна посылка не будет возвращена до этого времени. Поэтому у всех клиентов есть достаточно времени, чтобы забрать свои посылки", - сказала она.
"Конечно, мы не ожидаем, что все владельцы посылок в почтовом отделении Локса смогут приехать в Таллинн. В этом случае клиенты также могут бесплатно продлить срок хранения до 20 апреля. Планируется также в ближайшие дни восстановить возможность отправки посылки в посылочный автомат бесплатно, чтобы жители Локса имели возможность отправлять свои посылки из почтового отделения в посылочный автомат Локса. Мы дадим знать, когда появится такая возможность", - заявила Вукс.
Она отметила, что курьерская услуга до дверей - затратная деятельность, за которую компания вынуждена запрашивать справедливую цену. "Тем не менее, в сельской местности, вдали от крупных городов, клиент также может заказать доставку посылки на дом почтальоном. В этом случае дополнительная плата не взимается", - объяснила представитель почты.
Eesti Post рекомендует при совершении новых покупок отдавать предпочтение посылочным автоматам. "Все пользователи уже могут пересылать все свои отправления из-за рубежа в почтовые отделения на выбранные ими посылочные автоматы. Это занимает несколько минут, но спасает вас от ситуаций, когда получение посылки может быть затруднено. Кроме того, это позволяет клиентам устанавливать пять предпочтений, что означает, что даже если один посылочный автомат заполнен посылками, можем направить ее в следующий подходящий посылочный автомат", - добавила Эве Вукс.