Иностранным сельскохозяйственным работникам разрешили остаться в Эстонии

По словам главы МВД Марта Хельме, во вторник утром коалиционный совет решил, что работающие в сельском хозяйстве иностранные рабочие могут оставаться в Эстонии на время чрезвычайного положения.
По словам Хельме, коалиционный совет принял это решение, учитывая прогнозы по рынку труда, продолжительность действия финансовых мер и их влияние на все общество в отдаленной перспективе. В соответствии с решением право на работу в Эстонии занятых в сельском хозяйстве иностранных работников будет продлено до окончания чрезвычайного положения плюс два месяца, но не более, чем до 31 июля.
В то же время, согласно проекту, если иностранный работник лишится работы в Эстонии, это станет основанием, чтобы выслать его из страны.
По словам Хельме, аграрии не понимают, что всемирный экономический кризис ударит и по ним и что вскоре им потребуется меньше работников. По словам Хельме, в ряде стран уже заметен огромный спад спроса в сельскохозяйственной сфере. «Я прогнозирую, что сельскохозяйственные производители вскоре столкнулся с очень серьезной необходимостью сократить объем своего производства», - сказал Хельме.