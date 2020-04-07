Иностранным сельскохозяйственным работникам разрешили остаться в Эстонии

По словам Хельме, коалиционный совет принял это решение, учитывая прогнозы по рынку труда, продолжительность действия финансовых мер и их влияние на все общество в отдаленной перспективе. В соответствии с решением право на работу в Эстонии занятых в сельском хозяйстве иностранных работников будет продлено до окончания чрезвычайного положения плюс два месяца, но не более, чем до 31 июля.

В то же время, согласно проекту, если иностранный работник лишится работы в Эстонии, это станет основанием, чтобы выслать его из страны.