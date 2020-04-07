Администрации Центрального рынка напомнили правила чрезвычайного положения

«Поскольку Центральный рынок остается и во время чрезвычайного положения популярным местом, которое каждый день посещают много людей, то там особенно важно для предотвращения распространения коронавируса соблюдать двухметровую дистанцию и следовать правилам гигиены. Поэтому мы вместе с полицией решили провести проверку, чтобы выявить проблемные места и разместить дополнительную информацию о важности соблюдения правил. Хочу поблагодарить полицию Кесклинна и оператора Центрального рынка за сотрудничество», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Согласно новым правилам, торговцы должны следить, сколько клиентов может одновременно находиться в их магазине, чтобы соблюдалось правило 2+2. Необходимо также обеспечить и то, чтобы люди, ждущие за дверями, также соблюдали правило 2+2 и не создавали очередей, в которых покупатели обычно стоят близко друг к другу. Кроме этого, в торговом зале необходимо обеспечить наличие средств дезинфекции. В противном случае покупатели не могут находиться в магазине.