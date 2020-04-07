В Румынии медики заразили коронавирусом десять новорожденных

«Анализы матерей были отрицательными, а у детей анализы показали наличие коронавируса, поэтому мы считаем, что причиной является контакт с работниками больницы», - сказал министр здравоохранения Румынии Нелу Татару в интервью местному телеканалу. Министр признал, что работники родильного отделения вели себя беспечно.

У новорожденных не было симптомов болезни, и девять их них были отпущены домой с матерями.

«Последние два дня было ощущение, что живу в фильме ужасов, - сказала одна из матерей местному новостному порталу. – Работники больницы не носили маски».

У 13 работников этой больницы еще в конце марта выявили коронавирус. 31 марта больница была закрыта на карантин, но уже на следующий день ее открыли.