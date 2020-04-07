В Румынии медики заразили коронавирусом десять новорожденных

В родильном отделении больницы города Тимишоара начали расследование после того, как было обнаружено, что десять новорожденных заражены коронавирусом, считается, что дети могли заразиться от работников больницы, пишет Postimees.
«Анализы матерей были отрицательными, а у детей анализы показали наличие коронавируса, поэтому мы считаем, что причиной является контакт с работниками больницы», - сказал министр здравоохранения Румынии Нелу Татару в интервью местному телеканалу. Министр признал, что работники родильного отделения вели себя беспечно.
У новорожденных не было симптомов болезни, и девять их них были отпущены домой с матерями.
«Последние два дня было ощущение, что живу в фильме ужасов, - сказала одна из матерей местному новостному порталу. – Работники больницы не носили маски».
У 13 работников этой больницы еще в конце марта выявили коронавирус. 31 марта больница была закрыта на карантин, но уже на следующий день ее открыли.
В Румынии выявлены 4400 новых носителей вируса, 180 человек уже умерли. Из всех заболевших почти 700 человек – это медицинские работники.