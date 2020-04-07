Вт, 7.04.2020
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Повторные тесты в Нарвском доме призрения показали, что коронавируса у постояльцев нет

Положительный тест на коронавирус. Иллюстративное фото.

ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS

Повторные тесты, сделанные постояльцам Нарвского дома призрения, в котором ранее сообщалось о пяти случаях заражения, дали отрицательный результат на коронавирусную инфекцию, сообщила руководитель Идаского отделения Департамента здоровья Марье Муузикус.

В Нарвском доме попечения находится 129 постояльцев, у пяти из которых 2 апреля сообщалось об обнаружении коронавирусной инфекции, напоминает Rus.ERR.

Кроме постояльцев, тест сделали и работникам дома попечения, у двоих из которых также обнаружили коронавирус. Эти работники помещены в домашний карантин до 16 апреля.

По словам Муузикус, работникам повторный анализ не делали: «Решение о том, отправлять их на повторный анализ или нет, будет принимать их семейный врач».

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