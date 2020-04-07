Повторные тесты в Нарвском доме призрения показали, что коронавируса у постояльцев нет

Повторные тесты, сделанные постояльцам Нарвского дома призрения, в котором ранее сообщалось о пяти случаях заражения, дали отрицательный результат на коронавирусную инфекцию, сообщила руководитель Идаского отделения Департамента здоровья Марье Муузикус.
В Нарвском доме попечения находится 129 постояльцев, у пяти из которых 2 апреля сообщалось об обнаружении коронавирусной инфекции, напоминает Rus.ERR.
Кроме постояльцев, тест сделали и работникам дома попечения, у двоих из которых также обнаружили коронавирус. Эти работники помещены в домашний карантин до 16 апреля.
По словам Муузикус, работникам повторный анализ не делали: «Решение о том, отправлять их на повторный анализ или нет, будет принимать их семейный врач».