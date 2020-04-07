ВОЗ призвала страны не торопиться с ослаблением карантинных мер

"Это будет решение, которое будет принимать каждая отдельная страна, каждый регион самостоятельно", - заявил Линдмайер, подчеркнув, что ограничительные меры не стоит снимать слишком рано, "чтобы не вернуться опять к началу", передает РИА "Новости".

Между тем Австрия стала первой европейской страной, публично анонсировавшей ослабление режима карантина. Канцлер Себастьян Курц сообщил в Twitter, что к следующей неделе планируется возобновить работу небольших магазинов, потом постепенно открыть отели и рестораны. По его словам канцлера, Австрия может позволить себе смягчить режим карантина, поскольку она эффективнее других отреагировала на распространение заболевания.

"Наша цель состоит в том, чтобы с 14 апреля маленькие магазины площадью до 400 кв. м смогли снова открыться, разумеется, при соблюдении строгих мер безопасности. Это касается ношения масок и дезинфекции, а также допуска ограниченного числа покупателей", - сказал Курц.

С середины апреля заработают садовые рынки и магазины товаров для дома и ремонта, 1 мая могут возобновить работу магазины, торговые центры и парикмахерские, однако там тоже придется соблюдать меры предосторожности.

К середине мая планируется постепенно открывать рестораны и отели, но решение об этих мерах будет принято только в конце апреля. Онлайн-обучение в школах продолжится по крайней мере до середины мая, а запреты на массовые мероприятия будут действовать до конца июня.

Курц подчеркнул, что смягчение карантина возможно только при условии, что граждане продолжат соблюдать социальную дистанцию и меры предосторожности. В частности, австрийцы должны воздержаться от массовых собраний во время Пасхи и оставаться дома.

Граждане Чехии с 7 апреля могут заниматься спортом на открытом воздухе и при этом не использовать медицинские маски, сообщают чешские СМИ. Однако обязательным требованием остается соблюдение социальной дистанции в общественных местах, которая составляет не менее 2 метров.

С 9 апреля в Чехии в дополнение к работающим продовольственным магазинам присоединятся точки, торгующие товарами для хобби. Кроме этого, будут функционировать скобяные лавки и некоторые мастерские. С 14 апреля гражданам Чехии разрешат также покидать страну по уважительной причине, например, в связи с командировкой.