Попробуйте сами ⟩ Остроумный способ очистки грязной духовки без использования бытовой химии

Сидя дома, вы гораздо больше готовите, что, в общем-то естественно. Поэтому духовка пачкается гораздо быстрее. Чтобы удалить приставший на стенки духовки жир, вам не понадобятся сильные чистящие средства, уверен Kodustiil.
Вы наверняка слышали о хитром способе очистки грязной микроволновой печи, при котором всю работу за вас выполняет горячая вода. Так же можно очистить и духовка, советует thekitchn.com.
Механизм очистки очень прост и логичен. Кипящая в печке вода испаряется и постепенно разжижает липкую грязь, скопившуюся на стенках, что значительно облегчает последующую очистку стенок духовки.
Делайте так
- разогрейте духовку до 200 градусов
- наполните жаропрочную посуду водой и поместите ее в духовку
- подождите, пока вода не начнет кипеть и не наполнит духовку паром
- выключите духовку
- подождите минут 30, или пока духовка не остынет и тщательно протрите ее стенки тряпкой из микрофибры