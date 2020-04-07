Вт, 7.04.2020
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  • Остроумный способ очистки грязной духовки без использования бытовой химии

Попробуйте сами ⟩ Остроумный способ очистки грязной духовки без использования бытовой химии

Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Сидя дома, вы гораздо больше готовите, что, в общем-то естественно. Поэтому духовка пачкается гораздо быстрее. Чтобы удалить приставший на стенки духовки жир, вам не понадобятся сильные чистящие средства, уверен Kodustiil. 

Вы наверняка слышали о хитром способе очистки грязной микроволновой печи, при котором всю работу за вас выполняет горячая вода. Так же можно очистить и духовка, советует thekitchn.com.

Механизм очистки очень прост и логичен. Кипящая в печке вода испаряется и постепенно разжижает липкую грязь, скопившуюся на стенках, что значительно облегчает последующую очистку стенок духовки.

Делайте так

  • разогрейте духовку до 200 градусов
  • наполните жаропрочную посуду водой и поместите ее в духовку
  • подождите, пока вода не начнет кипеть и не наполнит духовку паром
  • выключите духовку
  • подождите минут 30, или пока духовка не остынет и тщательно протрите ее стенки тряпкой из микрофибры 

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