Как преодолеть недоверие между государствами?

Медведев в свою очередь увидел, что его инициатива Договора о европейской безопасности не нашла отклика, а система ПРО в пересмотренном виде будет установлена без согласия России. В такой ситуации перезагрузка стала для него невозможной. В то же время Медведев старался избегать в своей президентской риторике слово «перезагрузка», так как оно явно принадлежало Обаме. С точки зрения русского философа Михаила Бахтина, язык не является нейтральным средством выражения своей мысли, так как все слова в языке – чужие, бывшие в употреблении, они несут в себе чьи-то намерения и интонации. Слово становится своим, когда говорящий наполняет его своими устремлениями. С этой точки зрения слово «перезагрузка» было преимущественно словом Обамы и не несло в себе на международном уровне устремлений Медведева.

23 ноября 2011 года Медведев заявил о размещении Россией в Калининградской области ракетного комплекса «Искандер» в качестве ответных мер на развёртывание ЕвроПРО, которая представляет собой потенциальную угрозу безопасности России. Медведев открыто заявлял, что для России развёртывание ЕвроПРО означает возобновление гонки вооружений. Поэтому, несмотря на то, что в сентябре 2011 года стало ясно, что следующим президентом России станет настроенный против запада Путин, антизападный поворот во внешней политике России произошёл уже во время президентства Медведева, для которого продолжать перезагрузку означало бы ставить под угрозу безопасность и интересы России. В итоге Обама, говоря о России, и Медведев, говоря о США, вернулись к выражениям, напоминавшим времена холодной войны. В политической риторике всегда легче использовать уже укоренившиеся в языке структуры, чем изобретать и продвигать новые. Например, Медведев сказал, что США навязывает систему ПРО Европе, которая по сути является территориальным вассалом США, не имея денег на ПРО, даже если бы она эту систему и хотела бы. Администрация США в свою очередь жёстко раскритиковала парламентские выборы в России, которые прошли 4 декабря 2011 года. Медведев сравнил эту критику с худшими временами холодной войны и с так называемой «перегрузкой» - или неправильным переводом слова reset («перезагрузка»), который был написан на знаменитой кнопке, которую Хилари Клинтон подарила в Женеве Сергею Лаврову 6 марта 2009 года.

Понятно, что политологи с самого начала утверждали, что было бы наивно верить, что Россия и США смогут за четыре года преодолеть ядерный паритет и идеологическое противостояние. Не говоря уже о том, что при Путине и Трампе о перезагрузке российско-американских отношений никто и не вспоминает. Несмотря на это, перезагрузка остаётся важным примером возможности прагматичного сотрудничества этих двух государств, а именно позволяет смотреть на российско-американские отношения не только через призму холодной войны. Выработанные Обамой и Медведевым выражения, направленные на эффективное сотрудничество и партнёрство, сохраняются в политической риторике, хоть на данный момент они и не актуальны.