Галерея ⟩ Из Китая в Эстонию прибыл очередной груз с масками

Сегодня, 7 апреля, во второй половине дня в Таллиннском аэропорту приземлился самолет Finnair, который доставил в Эстонию купленные в Китае по спецзаказу государства средства индивидуальной защиты.
На этот раз в Эстонию доставили 740 000 хирургических масок, 350 000 защитных масок FFP2 и 12 100 защитных халатов. Начиная со среды, средства индивидуальной защиты раздадут больницам, домам призрения, семейным врачам, а также социальным работникам местных самоуправлений, пограничникам и остальным работающим на передовой людям.
Окончательный план распределения будет утвержден министром госуправления Яаком Аабом.