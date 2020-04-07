Галерея ⟩ Из Китая в Эстонию прибыл очередной груз с масками

На этот раз в Эстонию доставили 740 000 хирургических масок, 350 000 защитных масок FFP2 и 12 100 защитных халатов. Начиная со среды, средства индивидуальной защиты раздадут больницам, домам призрения, семейным врачам, а также социальным работникам местных самоуправлений, пограничникам и остальным работающим на передовой людям.