Itella умыла руки: требования безопасности сорвали поставку дезинфицирующих средств

Некоторые клиенты компании, надеявшиеся пополнить запасы столь нужных в наши дни дезинфицирующих жидкостей, вместо заказа получили на днях письмо от руководителя компании, в котором тот приносит извинения за то, что фирма переоценила возможности доставки их партнера - Itella Smart Post.

"Хотя большинство посылок дошли до места назначения без проблем, сегодня утром (6 апреля - ред.) мы получили от команды Itella Smart Post извещение о том, что некоторые посылки для наших клиентов уже долгое время находятся в режиме ожидания в их сортировочном центре, и относительно возможной даты их отправки точной информации нет", - говорится в разосланном клиентам письме.

Обратившийся в Rus.Postimees заказчик даже высказал опасение, что стал жертвой мошеннической схемы, но представитель Punch Drinks развеивает страхи:

"Запоздавшие поставки касаются заказов Itella Smart Post, сделанных в определенные даты. Образно говоря, наши заказы просто стояли в их сортировочном центре, и у нас не было информации об этом. Мы получили эту информацию вчера утром, и мы сразу же сами вернули все эти пакеты из сортировочного центра", - сообщил руководитель компании Йоозеп Раудсепп в ответ на запрос Rus.Postimees.

Он уточнил, что на данный момент некоторые из них уже отправлены в Omniva, некоторые доставлены курьером, некоторые выданы клиентам с собственного пункта доставки, а некоторые все еще доставляются компанией Itella Smart Post, которая в свою очередь заверяет, что все посылки будут доставлены в течение 1-3 дней.

Сменив род деятельности, Punch Drinks стала получать тысячи заказов в день, а количество проблемных заказов в настоящее время составляет максимум 5% от общего количества заказов, при этом, многие из них уже решены, заверил Раудсепп.

Он не скрывает: недовольные клиенты есть, ведь обещанный срок ожидания - от одного до трех дней - уже превратился в 7 дней. И все же, большинство клиентов получили свои заказы в среднем за 4 дня.

По словам Раудсеппа, такого спроса не дезинфицирующие средства не могли предсказать ни они сами, ни предприятия-операторы посылочных автоматов, поскольку эта ситуация в новинку для всех.

Руководитель коммерческого подразделения по доставке посылок Itella Рауно Паррас подтвердил, что со времени объявления чрезвычайного положения доля товаров, заказанных в посылочных автоматах или курьером, значительно возросла. "В ближайшие недели, когда торговые центры будут по-прежнему закрыты и будут действовать ограничения на передвижение в магазинах, ожидается также увеличение заказов", - сказал он.

По его оценке, способность компании выполнять заказы можно назвать очень хорошей. "Наши курьеры работают на полную мощность, и большинство посылочных автоматов заполняются и опорожняются не менее трех раз в день".

Он обращает внимание на то, что с точки зрения доступности и производительности услуг, важно, чтобы получатель забрал свой пакет как можно скорее: тем быстрее Itella сможет поместить важный пакет следующего клиента в освобожденный шкаф.

В случае же с заказами Punch Drinks, проблема, по словам Парраса, оказалась не в перегруженности сети посылочных автоматов, а в несоблюдении требований безопасности:

"Для обеспечения безопасности наших клиентов и сотрудников, а также, чтобы груз благополучно достиг пункта назначения, мы составили список товаров и товаров, которые не могут быть отправлены через SmartPOST. Информация об условиях доступна на нашем сайте.

Отправка данных посылок была нарушением условий использования нашего сервиса, где мы заявляли, что радиоактивные, взрывчатые, коррозийные, токсичные, легковоспламеняющиеся и чувствительные к морозу вещества и заполненные жидкостью контейнеры, которые не являются герметичными и небьющимися, не могут быть отправлены через посылочные автоматы.