Правительство наделено полномочием установить порядок завершения основной школы и гимназии

Согласно представленной комиссией поправке, ввиду изменений в организации обучения в связи с чрезвычайным положением в этом учебном году (2019/2020) условия окончания основной школы и гимназии, в т.ч. проведение экзаменов, будут установлены постановлением правительства.

«Даже по окончании чрезвычайного положения мы будем еще какое-то время ощущать его влияние на сферу образования. По этой причине комиссия по культуре готова оперативно решать проблемы, которые проявятся во время перехода на привычный порядок работы после окончания этого учебного года и чрезвычайного положения. При необходимости мы готовы инициировать срочные законопроекты», – сказал председатель комиссии Ааду Муст.

Заместитель председателя комиссии по культуре Хейди Пурга отметила, что при формировании мнения и составлении поправок комиссия исходила из присланных ей обращений и проблем, выявленных в ходе обсуждений. «Мы пришли к консенсусу, что поправка должна касаться лишь учеников, заканчивающих основную школу и гимназию в этом году, и исключений в их отношении», – сказала она.

Согласно поправке, министр образования и науки постановлением установит даты и формы сдачи выпускных экзаменов на следующий год не 25 мая, а 20 августа. Также уточняется, что исключения касательно оценки успеваемости в основной школе и гимназии, введенные по причине чрезвычайного положения, будут действовать с момента объявления чрезвычайного положения и до конца учебного года.