Вт, 7.04.2020
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  • В Харьюмаа автомобиль попал в аварию на железнодорожном переезде

Фото ⟩ В Харьюмаа автомобиль попал в аварию на железнодорожном переезде

Перевернувшийся на крышу автомобиль около железнодорожного переезда Кулли.

ФОТО: Lugeja foto

Сегодня во второй половине дня в Харьюмаа около железнодорожного переезда Кулли пожилой водитель потерял контроль над своим легковым автомобилем, в результате чего автомобиль перевернулся на крышу.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сказал Postimees, что сегодня в 15:20 в Центр тревоги позвонили из Харьюмаа, окрестностей железнодорожного переезда Кулли. Там автомобиль вылетел с дороги в кювет, перевернулся на крышу и приземлился на рельсы.

Перевернувшийся на крышу автомобиль около железнодорожного переезда Кулли.

ФОТО: Lugeja foto

По первоначальным данным, 85-летний водитель был трезв и серьезных повреждений не получил. Однако его все-таки доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

Железнодорожный переезд открыт для движения автомобилей, восстановлением движения поездов занимаются представители железной дороги.

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