Фото ⟩ В Харьюмаа автомобиль попал в аварию на железнодорожном переезде

Сегодня во второй половине дня в Харьюмаа около железнодорожного переезда Кулли пожилой водитель потерял контроль над своим легковым автомобилем, в результате чего автомобиль перевернулся на крышу.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сказал Postimees, что сегодня в 15:20 в Центр тревоги позвонили из Харьюмаа, окрестностей железнодорожного переезда Кулли. Там автомобиль вылетел с дороги в кювет, перевернулся на крышу и приземлился на рельсы.
По первоначальным данным, 85-летний водитель был трезв и серьезных повреждений не получил. Однако его все-таки доставили в больницу для проверки состояния здоровья.
Железнодорожный переезд открыт для движения автомобилей, восстановлением движения поездов занимаются представители железной дороги.