Фото ⟩ В Харьюмаа автомобиль попал в аварию на железнодорожном переезде

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сказал Postimees, что сегодня в 15:20 в Центр тревоги позвонили из Харьюмаа, окрестностей железнодорожного переезда Кулли. Там автомобиль вылетел с дороги в кювет, перевернулся на крышу и приземлился на рельсы.