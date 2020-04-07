Сегодня в одну из эстонских аптек начали поступать в продажу защитные маски

По словам финансового руководителя Benu Apteek, провизора Кайди Кельт, поступающая в аптеки Эстонии партия долгожданных защитных масок так велика, что, при их разумном приобретении, она покроет все потребности эстоноземельцев до конца чрезвычайного положения. «Речь идет о критически важном сейчас товаре. Имея цель сделать маски доступными для как можно большего числа соотечественников, мы распределили маски в упаковки по 10 шт, чтобы была возможность купить их небольшим количеством. Если человек сейчас остается дома с семьей и он не планирует в ближайшее время посещать места, где могут быть скопления людей, то ему и нет необходимости сразу же бежать в аптеку за масками, но это можно сделать именно тогда, когда возникнет реальная необходимость», - сказала Кельт. «Если же посещение аптеки нельзя исключить, то в аптеке необходимо сохранять расстояние в 2 метра с другими посетителями», - пояснила Кельт и ободряет тем, что и это количество масок, которое сейчас поступает в аптеки, не является последним.