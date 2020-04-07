Недавно избранный новый лидер лейбористов сэр Кир Стармер назвал болезнь премьера "ужасно печальной новостью", добавив, что "в это чрезвычайно трудное время вся страна мысленно поддерживает премьер-министра и его семью".

Президент России Владимир Путин пожелал Джонсону скорейшего выздоровления. "Уверен, что ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь", - сказано в телеграмме Путина.

А президент США Дональд Трамп отметил, что "все американцы молятся за его выздоровление", назвав Джонсона "своим очень добрым другом и другом всей Америки, который "силен" и "просто так не сдается".