Вт, 7.04.2020
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У трех подопечных и двух сотрудников социального центра диагностирован коронавирус

Социальный центр Табивере нуждается в новых работниках по уходу, поскольку два сотрудника заразились коронавирусом. Положительный диагноз также у двух подопечных.

ФОТО: Tabivere Sotsiaalkeskus

В прошлую пятницу в социальном центре Табивере в волости Тарту было проведено тестирование на коронавирус, выяснилось, что два сотрудника и один клиент заражены коронавирусом. На сегодняшний день три подопечных этого учреждения получили положительный диагноз, передает Tartu Postimees.

Волостной старейшина Тарту Ярно Лаур сказал, что у двух сотрудников диагностирован коронавирус, а еще один плохо себя чувствует, но у него коронавирус не диагностирован.

Сегодня четверых подопечных отвезли на лечение в Клинику Тартуского университета. По словам Лаури, у двоих из них диагностирован коронавирус, а у двоих подозревают коронавирус. Один из зараженных коронавирусом подопечных до сих пор не нуждался в госпитализации.

«Большую обеспокоенность вызывает то, что, если персонал заболеет, то будет трудно предложить услугу», - сказал волостной старейшина. Поэтому волость опубликовала в социальных сетях призыв о помощи - нужны дополнительные сотрудники.

«Дела плохи», - признал Лаур и добавил, что дом престарелых работает в особом режиме. «По результатам проведенного на прошлой недели тестирования решил закрыть детский сад, работающий в этом же здании», - добавил старейшина волости.

В социальном центре Табивере 29 подопечных.

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