У трех подопечных и двух сотрудников социального центра диагностирован коронавирус

В прошлую пятницу в социальном центре Табивере в волости Тарту было проведено тестирование на коронавирус, выяснилось, что два сотрудника и один клиент заражены коронавирусом. На сегодняшний день три подопечных этого учреждения получили положительный диагноз, передает Tartu Postimees.
Волостной старейшина Тарту Ярно Лаур сказал, что у двух сотрудников диагностирован коронавирус, а еще один плохо себя чувствует, но у него коронавирус не диагностирован.
Сегодня четверых подопечных отвезли на лечение в Клинику Тартуского университета. По словам Лаури, у двоих из них диагностирован коронавирус, а у двоих подозревают коронавирус. Один из зараженных коронавирусом подопечных до сих пор не нуждался в госпитализации.
«Большую обеспокоенность вызывает то, что, если персонал заболеет, то будет трудно предложить услугу», - сказал волостной старейшина. Поэтому волость опубликовала в социальных сетях призыв о помощи - нужны дополнительные сотрудники.
«Дела плохи», - признал Лаур и добавил, что дом престарелых работает в особом режиме. «По результатам проведенного на прошлой недели тестирования решил закрыть детский сад, работающий в этом же здании», - добавил старейшина волости.
В социальном центре Табивере 29 подопечных.