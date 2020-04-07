У трех подопечных и двух сотрудников социального центра диагностирован коронавирус

Волостной старейшина Тарту Ярно Лаур сказал, что у двух сотрудников диагностирован коронавирус, а еще один плохо себя чувствует, но у него коронавирус не диагностирован.

Сегодня четверых подопечных отвезли на лечение в Клинику Тартуского университета. По словам Лаури, у двоих из них диагностирован коронавирус, а у двоих подозревают коронавирус. Один из зараженных коронавирусом подопечных до сих пор не нуждался в госпитализации.

«Большую обеспокоенность вызывает то, что, если персонал заболеет, то будет трудно предложить услугу», - сказал волостной старейшина. Поэтому волость опубликовала в социальных сетях призыв о помощи - нужны дополнительные сотрудники.

«Дела плохи», - признал Лаур и добавил, что дом престарелых работает в особом режиме. «По результатам проведенного на прошлой недели тестирования решил закрыть детский сад, работающий в этом же здании», - добавил старейшина волости.