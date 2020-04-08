Полонез Огинского или криминальные разборки — соседям не нравятся оба источника шума

В многоквартирных домах спальных районов Таллинна живет весьма разнообразная публика. И если в квартире рядом поселились любящие выпить и поскандалить соседи, веселая жизнь обеспечена всему подъезду.
Тема шумных соседей стара как мир, и так же вечна. Но если проанализировать, кто и почему шумит, то может оказаться, что одни не выносят плача грудного младенца за стеной, а другие годами страдают от орущей пьяной компании. Особенно это неприятно во время карантина.
Нехорошая квартира
В редакцию однажды пришло даже не письмо — крик измученной души. «У нас соседи - не просто дебоширы и алкоголики. Их образ жизни внушает тревогу и страх. Жить по соседству с такими людьми мало того, что страшно, но и опасно. Мой десятилетний ребенок возвращается из школы самостоятельно и находится дома один, пока я не приду с работы. У других соседей тоже дети. К сожалению, в панельных домах отличная слышимость, и по ночам нет никакого покоя: стоит крик, постоянные драки, кто-то кого-то бьет об стенку. В подъезде всегда много непонятных людей, которые шныряют туда-сюда. Я сама вызывала полицию в три часа ночи, потому что об мою дверь кого-то били головой. Насколько я знаю, в квартире обитают наниматели. Хозяйка квартиры в Эстонии не живет. Долгов по коммунальным платежам у них нет».
Рассказав свою историю, читательница, имя, фамилия и адрес которой редакции известны, спрашивает: можно ли выселить таких соседей из квартиры? «Проблема в том, что помимо опасности для жизни, которую чувствуют на себе все жильцы нашего подъезда, из-за них невозможно ни продать, ни сдать в аренду квартиру, потому что при заключении подобных сделок хозяин квартиры обязан уведомить о подобных соседях. Пожалуйста, помогите нам! Неужели в таких случаях нормальные граждане никак не защищены законом?»
Вопрос поставлен, можно сказать, ребром. Но проблема значительно шире: в любом доме, в любом подъезде могут зреть конфликты и по менее страшным поводам.
Мы можем и дверь сломать
В разговоре с Postimees лейтенант полиции Сийм Линнард отметил, что вмешательство полиции требуется в соответствии с Законом об обеспечении правопорядка, когда нарушается спокойствие окружающих с 22 часов вечера до 6 часов утра или в выходные дни с полуночи до 7 часов утра.
«Конечно, вы можете обратиться в полицию за помощью, чтобы призвать к порядку шумных соседей, и в другое время. Каждый ваш звонок заносится в регистр, и, если в одну и ту же квартиру вызовы делаются многократно, полиция учитывает это при каждом последующем вызове», - сказал Линнард.
Нарушитель спокойствия, который не открывает прибывшим полицейским дверь, должен учитывать, что при необходимости она будет сломана. «Мы все равно попадем вовнутрь. Это делается для предотвращения опасности любого вида», - говорит полицейский.
«Часто люди оказываются неспособны проанализировать масштаб проблемы. Полицию вызывают и когда ночью плачет младенец, и когда по квартире на верхнем этаже бегают маленькие дети, и когда в соседях оказывается музыкант. Например, одному человеку не нравилось, что соседская девочка в пять часов вечера разучивала на пианино «Полонез Огинского»! В таких случаях, конечно, мы призываем людей найти компромисс самостоятельно, - объясняет Линнард. - Живущие в многоквартирном доме люди также должны обладать определенной степенью толерантности: если вас беспокоит плач грудного ребенка в соседней квартире, используйте беруши или наушники, а не вызывайте полицию».
Что же мы можем посоветовать читательнице, соседи которой отнюдь не музицируют? Ситуацию комментирует полицейский чиновник, юрист и маклер по недвижимости.
Будьте настойчивы
Отвечает руководитель службы превенции и делопроизводства Кесклиннаского отделения полиции, подполковник полиции Елена Мирошниченко.
Если соседи нарушают ночной покой, общественный порядок, либо вы слышите звуки драки, обязательно вызывайте на место полицию, позвонив по номеру 112. Если в квартирном товариществе существует затяжной конфликт с конкретными людьми, и разрешить его самим не удается, а соседи никак не изменили свое поведение, следует обратиться к своему участковому полицейскому. Получив заявление, участковый полицейский придет на место, побеседует с соседями и с теми жильцами, на которых поступили жалобы о постоянном нарушении ночного покоя. Если и в результате беседы ничего не изменится, а жалобы и вызовы будут продолжаться, может быть начато дело о проступке и наказанием может стать денежный штраф или арест.
Сообщить о неприемлемом поведении квартиросъемщиков следует собственнику квартиры и руководству квартирного товарищества. Если собственник квартиры, сдающий ее внаем, не призывает к порядку своих нанимателей и никак не содействует тому, чтобы обстановка нормализовалась, квартирное товарищество может подать иск в суд и решить этот вопрос в гражданском порядке. Проживание за пределами Эстонии не снимает с человека ответственности за свою собственность и обращению в суд это также не препятствует.
Контактные данные участковых полицейских, отвечающих за конкретный район, номера их телефонов и адреса электронной почты есть на сайте полиции, необходимую информацию можно получить и по телефону информации Департамента полиции и погранохраны 612 3000, который работает в будние дни с 8 утра до 19 вечера.
Закон всегда закон
Комментирует руководитель юридического бюро Invictus Юри Асари.
«Подобная ситуация может быть разрешена с помощью Закона о квартирной собственности и квартирных товариществах и требования о добровольном отчуждении квартиры нерадивого собственника. Для этого необходимо решение общего собрания, в котором примет участие большинство собственников квартир товарищества. В случае несогласия собственнику квартиры придется обратиться в суд».
На основании части 1 Статьи 32 вышеназванного закона можно предъявить требование об отчуждении квартирной собственности, если собственник квартиры неоднократно нарушал свои обязанности в отношении других собственников или квартирного товарищества в целом и если члены квартирного товарищества больше не считают возможной его принадлежность к собственникам квартир данного дома. Требование об отчуждении можно предъявить, если собственник существенно раздражает своей деятельностью функционирование других квартирных собственностей.
Решение о предъявлении требования, установленного в части 1 Статьи 32 указанного закона, принимается на основании большинства голосов собственников квартир. Обязательно надо позаботиться о том, чтобы вручение требования виновнику было доказуемо, то есть его надо послать заказным письмом с уведомлением о вручении, передать под подпись или послать электронным письмом с подтверждением провайдера о доставке на сервер адресата.
Предъявление требования не может быть исключено или ограничено соглашением собственников.
Требование исполнения решения регулирует Статья 33 Закона о квартирной собственности. Если нарушивший свои обязанности собственник не отчуждает квартирную собственность по прошествии трех месяцев с момента представления требования, то суд принимает решение об отчуждении на основании иска по меньшей мере одного квартирного собственника или квартирного товарищества. При вынесении решения суд исходит из обстоятельств, являющихся основанием для требования об отчуждении. Срок, названный в законе, не должен соблюдаться, если виновник сообщил, что он отказывается от отчуждения. Иск в суд следует представить до истечения одного года с момента предъявления требования. Истец может потребовать исполнения судебного решения в порядке, установленном в Кодексе об исполнительном производстве.
Ничего не скрывайте
Комментирует аттестованный маклер бюро недвижимости LandLord Ирина Кривенкова
Наличие шумных соседей с полной ответственностью можно причислить к скрытым недостаткам квартиры. А если при сделке купли-продажи собственник об этом умолчит, то может возникнуть проблема, которую придется решать уже после сделки. Это может вылиться в снижение стоимости квартиры, а в особо вопиющих случаях привести даже к расторжению сделки и возврату денег. Многолетняя практика работы на рынке недвижимости показала, что нельзя скрывать ни то, что на верхнем этаже, например, живут представители субкультуры готов, которые ведут ночной образ жизни и ходят в тяжелых ботинках, ни то, что в подъезде есть семейка, по субботам распевающая под баян разудалые песни, ни наличие за стеной постоянно воющей собаки… Другой вопрос — купят ли после таких откровений вашу квартиру, но это в любом случае — честно и в соответствии с законом.