Полонез Огинского или криминальные разборки — соседям не нравятся оба источника шума

Что же мы можем посоветовать читательнице, соседи которой отнюдь не музицируют? Ситуацию комментирует полицейский чиновник, юрист и маклер по недвижимости.

Будьте настойчивы Отвечает руководитель службы превенции и делопроизводства Кесклиннаского отделения полиции, подполковник полиции Елена Мирошниченко. Если соседи нарушают ночной покой, общественный порядок, либо вы слышите звуки драки, обязательно вызывайте на место полицию, позвонив по номеру 112. Если в квартирном товариществе существует затяжной конфликт с конкретными людьми, и разрешить его самим не удается, а соседи никак не изменили свое поведение, следует обратиться к своему участковому полицейскому. Получив заявление, участковый полицейский придет на место, побеседует с соседями и с теми жильцами, на которых поступили жалобы о постоянном нарушении ночного покоя. Если и в результате беседы ничего не изменится, а жалобы и вызовы будут продолжаться, может быть начато дело о проступке и наказанием может стать денежный штраф или арест. Сообщить о неприемлемом поведении квартиросъемщиков следует собственнику квартиры и руководству квартирного товарищества. Если собственник квартиры, сдающий ее внаем, не призывает к порядку своих нанимателей и никак не содействует тому, чтобы обстановка нормализовалась, квартирное товарищество может подать иск в суд и решить этот вопрос в гражданском порядке. Проживание за пределами Эстонии не снимает с человека ответственности за свою собственность и обращению в суд это также не препятствует. Контактные данные участковых полицейских, отвечающих за конкретный район, номера их телефонов и адреса электронной почты есть на сайте полиции, необходимую информацию можно получить и по телефону информации Департамента полиции и погранохраны 612 3000, который работает в будние дни с 8 утра до 19 вечера.

Закон всегда закон Комментирует руководитель юридического бюро Invictus Юри Асари. «Подобная ситуация может быть разрешена с помощью Закона о квартирной собственности и квартирных товариществах и требования о добровольном отчуждении квартиры нерадивого собственника. Для этого необходимо решение общего собрания, в котором примет участие большинство собственников квартир товарищества. В случае несогласия собственнику квартиры придется обратиться в суд». На основании части 1 Статьи 32 вышеназванного закона можно предъявить требование об отчуждении квартирной собственности, если собственник квартиры неоднократно нарушал свои обязанности в отношении других собственников или квартирного товарищества в целом и если члены квартирного товарищества больше не считают возможной его принадлежность к собственникам квартир данного дома. Требование об отчуждении можно предъявить, если собственник существенно раздражает своей деятельностью функционирование других квартирных собственностей. Решение о предъявлении требования, установленного в части 1 Статьи 32 указанного закона, принимается на основании большинства голосов собственников квартир. Обязательно надо позаботиться о том, чтобы вручение требования виновнику было доказуемо, то есть его надо послать заказным письмом с уведомлением о вручении, передать под подпись или послать электронным письмом с подтверждением провайдера о доставке на сервер адресата. Предъявление требования не может быть исключено или ограничено соглашением собственников. Требование исполнения решения регулирует Статья 33 Закона о квартирной собственности. Если нарушивший свои обязанности собственник не отчуждает квартирную собственность по прошествии трех месяцев с момента представления требования, то суд принимает решение об отчуждении на основании иска по меньшей мере одного квартирного собственника или квартирного товарищества. При вынесении решения суд исходит из обстоятельств, являющихся основанием для требования об отчуждении. Срок, названный в законе, не должен соблюдаться, если виновник сообщил, что он отказывается от отчуждения. Иск в суд следует представить до истечения одного года с момента предъявления требования. Истец может потребовать исполнения судебного решения в порядке, установленном в Кодексе об исполнительном производстве.